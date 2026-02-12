Jason Statham o "Samotniku": zawsze daję z siebie dużo przy takich filmach

Bohaterem filmu "Samotnik" jest były żołnierz sił specjalnych ukrywający się przed światem na wyspie u wybrzeży Szkocji. Zbieg okoliczności sprawia, że mistrz sztuk walki znowu będzie musiał stawić czoła skorumpowanej machinie tajnych służb.

W tytułową postać wciela się gwiazda kina akcji Jason Statham, znany z ról w takich hitach, jak "Porachunki", "Teoria chaosu", "Angielska robota", "Adrenalina" i seria "Szybcy i wściekli".

Na fotelu reżysera "Samotnika" zasiadł Ric Roman Waugh, odpowiedzialny za takie produkcje, jak "Greenland", "Świat w ogniu" i "Kandahar".

"Rick ma ogromne doświadczenie w kręceniu filmów akcji, tak jak ja. Uważam, że to idealne połączenie. Obaj wiemy, czego chcemy. Co jest kiczowate, a co nie, co jest dobre, ekscytujące... Co się sprawdzi, a co nie. Jesteśmy zgodni. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, nie mogło być lepszego duetu" - mówi Statham o pracy nad filmem "Samotnik".

Jason Statham o "Samotniku": na takim filmie chcemy siedzieć jak na szpilkach INTERIA.PL

"Zawsze daję z siebie dużo przy takich filmach. Nie rozmyślam i nie próbuję się dodatkowo zmotywować. Zawsze gram tak samo, wchodzę w to. Cokolwiek mnie czeka. Nawet jeśli spychają mnie na dno zbiornika, gdzie udaję, że tonę w odmętach oceanu. Do filmów akcji potrzebne są pewne umiejętności. Nikt nie zdobędzie ich w kilka tygodni. To wymaga całych lat treningu, żeby zrobić to dobrze. Trzeba też być pewnym siebie" - wyjaśnia.

W ekranową partnerkę aktora w "Samotniku" wciela się 15-letnia Bodhi Rae Breathnach. Jak poradziła sobie na planie?

"Zaczęło się od przesłuchania. Podbiła serca wszystkich znakomitym występem. Wyróżniała się na tle pozostałych. Ma silną osobowość, jest bardzo fajna i przyjemnie się z nią pracuje. Nie była onieśmielona na planie. Miała mnóstwo pomysłów, była pewna siebie" - przyznaje Statham.

"Samotnik": na takim filmie chcemy siedzieć jak na szpilkach

O czym opowiada film? Michael wiedzie samotne życie na wyspie u wybrzeży Szkocji. Przed laty zerwał ze swoją przeszłością agenta sił specjalnych, gdy odkrył prawdziwe zamiary swoich zwierzchników. Wie doskonale, że na jego głowę wydany został wyrok.

Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców.

Michael nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość.

"Samotnik" [trailer] materiały prasowe

"Naszym zamiarem jest zrobić dobry film, nawet jeśli widzowie idą na niego wyłącznie dla rozrywki i uciechy. Na takim filmie chcemy siedzieć jak na szpilkach. Oczekujemy napięcia i dramatyzmu. Ric powiedział, że jeśli uda nam się wycisnąć łzę lub dwie w bardziej emocjonalnych scenach, odniesiemy sukces. Wyjście do kina może być przeżyciem poruszającym pod wieloma względami. Mamy nadzieję, że to film, który ludzie polecą innym" - wyznaje Jason Statham.

Film "Samotnik" trafi do polskich kin już 13 lutego. Dystrybutorem tytułu jest firma Monolith Films.