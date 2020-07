Wiadomo, kto nakręci prequel "Grease"

Trwają prace nad kinowym prequelem "Grease", czyli opowieścią przedstawiającą wydarzenia sprzed czasu akcji części pierwszej. Projekt nosi roboczy tytuł "Summer Lovin’", tak jak nazywa się jeden z utworów pochodzących ze ścieżki dźwiękowej musicalu. Misję wyreżyserowania filmu powierzono nieznanemu szerzej Brettowi Haleyowi.

Brett Haley wyreżyseruje prequel "Grease" /Roy Rochlin /Getty Images

Mimo pandemii Covid-19, wytwórnia Paramount nie zrezygnowała z planów realizacji prequelu "Grease". Właśnie podano nazwisko reżysera, który zajmie się tym projektem. Jest nim Brett Haley, który w swoim dorobku ma m.in. filmy "Bohater", "Głośne bicie serc" i serial "Szukając Alaski". Obsada ani data premiery nowej odsłony musicalu nie są jeszcze znane.

Scenariusz "Summer Lovin", którego autorem jest Leah McKendrick, koncentruje się na wakacyjnym romansie Danny'ego i Sandy. Szczegóły tego romansu znaliśmy do tej pory wyłącznie dzięki piosence "Summer Nights".

"Grease" jest jednym z najpopularniejszych broadwayowskich musicali. Po raz pierwszy wystawiono go w 1971 r. w eksperymentalnym Kingstone Mines Theatre w Chicago, w dawnej zajezdni tramwajowej. Budżet przedsięwzięcia nie przekroczył 200 dolarów, ale spektakl utrzymał się na afiszu przez ponad osiem miesięcy. Po tym sukcesie zainteresowali się nim producenci z Broadwayu, a rok później odbyła się premiera "Grease" w Eden Theatre w Nowym Jorku. Wkrótce rozpoczęło się tournee po Stanach Zjednoczonych. W rolę jednego z chłopców - Doody'ego, wcielił się 17-letni wówczas John Travolta.

W 1978 r. odbyła się premiera filmowej wersji "Grease" w reżyserii Randala Kleisera. Travolta wystąpił w roli głównej, a u jego boku zagrała Olivia Newton-John. Wielkim sukcesem okazały się piosenki z filmu. "Summer Night" i "You Are One That I Want" długo utrzymywały się na pierwszych miejscach światowych list przebojów.