Whoopi Goldberg spotkała się z papieżem. Czekała na audiencję 11 lat

Stojąc na Placu Świętego Piotra, Whoopi Goldberg powiedziała coś, co mogło zelektryzować fanów filmu "Zakonnicy w przebraniu" . "Wyobraźcie sobie 'Zakonnicę w przebraniu' i wszystkie siostry, które tu stoją, czekając, aż wyjdzie papież. Być może to właśnie stanie się w nowym filmie. Nie wiecie tego, nigdy nie wiadomo. Ale jesteśmy teraz w Rzymie, w Watykanie. Co możemy tu robić? Z jakiego powodu tu przyjechałam? Wkrótce się przekonamy" - powiedziała w nagraniu, które ukazało się na instagramowym profilu programu "The View".



Whoopi Goldberg spotkała się z papieżem Franciszkiem

Czy chodzi o trzecią część "Zakonnicy w przebraniu"? Niewykluczone, film ten ma już bowiem scenariusz, przydzielonego reżysera i obsadę. Zarys fabuły dalszych przygód Deloris van Cartier, piosenkarki z nocnego klubu, która była świadkiem morderstwa i została przez policję ukryta w klasztorze, nie został na razie ujawniony. Film jest na etapie preprodukcji. Pierwsza część ukazała się w 1992 r., a druga w 1993.

Pewne natomiast jest to, że aktorka spotkała się z papieżem. "To było dość niezwykłe" - powiedziała w opublikowanym nagraniu. Nie wyjaśniła jednak, w jakich okolicznościach doszło do audiencji i na jaki temat rozmawiała z Franciszkiem. Serwis Vatican News informuje, że do spotkania z papieżem doszło w czwartek. Aktorka czekała na audiencję 11 lat. Podziękowała papieżowi za jego nauczanie, gdyż utożsamia się z jego poglądami. Na razie nie opublikowano żadnych zdjęć z tego wydarzenia.