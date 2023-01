Whoopi Goldberg na niestandardowy apel do 88-letniej Maggie Smith zdecydowała się, gdy gościła w brytyjskim talk-show "Loose Women" na kanale ITV.

"Chcę cię poinformować, Maggie Smith, że trzymam dla ciebie rolę Matki Przełożonej, ponieważ nie mogę tego zrobić z nikim innym" - powiedziała, patrząc w stronę kamery. Zasugerowała, że gotowa byłaby nakręcić zdjęcia z jej udziałem nawet w Wielkiej Brytanii, ojczyźnie Smith. "Więc jeśli potrzebujesz, żebym przyjechała tu i nakręciła to, to zrobimy wszystko, co chcesz. Bo nie chcemy tego robić bez ciebie" - stwierdziła Goldberg. Nie doprecyzowała, czy prowadziła już ze Smith jakieś rozmowy w tej sprawie.