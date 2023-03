Popkulturowa Akademia Wszystkiego, która co roku przyznaje antynagrody Węże, ogłosiła nominacje do dwunastej edycji. Spośród produkcji, które miały premierę w 2022 roku, najwięcej nominacji otrzymała "Niewidzialna wojna" Patryka Vegi. Film, będący autobiografią słynnego reżysera, zdecydowanie nie przypadł do gustu krytykom, którzy dodatkowo uznali, że "wyróżnienia" należą się również aktorom, wcielającym się w główne role. Nominowani zostali zatem Rafał Zawierucha w roli Vegi i Anna Mucha w roli matki kontrowersyjnego twórcy.



Zdjęcie Anna Mucha i Jakub Wons na premierze filmu "Niewidzialna wojna" / Baranowski / AKPA

Anna Mucha reaguje na nominację

Wieść bardzo szybko dotarła do aktorki. Gwiazda "M jak miłość" zdecydowała się nawet zamieścić na Instagramie specjalną relację. Przyznała, że jest... bardzo wzruszona i cieszy się z takiego wyróżnienia.

"Kochani, bo ja się dzisiaj dowiedziałam, że jestem nominowana w dwóch kategoriach do polskiej nagrody Węże. Po pierwsze chciałam za to wypić. Po drugie chciałam powiedzieć, że naprawdę jestem wzruszona, bo to jest dla mnie duże wyróżnienie, ja naprawdę się nie spodziewałam. (śmiech) A poza tym jest to nagroda aktorska, na razie nominacja tylko, ale mimo wszystko po tych 35 latach pracy doceniam fakt, że zostałam wyróżniona tą nominacją." - mówiła na InstaStories (cytat za Plejadą)

Gwiazda zwróciła się również do Rafała Zawieruchy, z którym kilka miesięcy temu tworzyła ekranowy duet.

Rafał, ja cię pozdrawiam serdecznie. To byłaby kicha, gdyby nie wygrał we własnej kategorii. (...) Wypadałoby, żebyś wygrał. Ja się boję, że zostanę w tym roku wygryziona przez koleżanki, ale zobaczymy... - powiedziała.

