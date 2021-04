Węże 2021: "Bad Boy" z dwunastoma nominacjami

Już po raz 10. Popkulturowa Akademia Wszystkiego PAW ogłosiła nominacje do Węży - nagród przyznawanych "boleśnie udanym" polskich filmom i ich twórcom. O tytuł Najgorszego Polskiego Filmu 2020 rywalizują "365 dni", "Pętla", "Bad Boy", "Swingersi" i "Mayday". Najwięcej nominacji, aż dwanaście, otrzymał "Bad Boy" Patryka Vegi.

Film "Bad Boy" Patryka Vegi otrzymał aż dwanaście nominacji do tegorocznych Węży /Ola Mecwaldowska /materiały prasowe

Węże 2021 przyznawane zostaną w 12 kategoriach, a są to m.in.: najgorszy aktor, aktorka, duet, występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, żenujące sceny w polskim kinie i takie efekty "specjalne", złe plakaty oraz teledyski.



Ze względu na pandemię i czasowe zamknięcie kin Kapituła Węży zdecydowała, że nominacje obejmą nie tylko filmy, które w poprzednim roku kalendarzowym miały swoją oficjalną premierę kinową i były wyświetlane na otwartych biletowanych seansach, ale także te, które z pominięciem kinowych ekranów trafiły premierowo do serwisów VOD.



O wyborze nominowanych rokrocznie decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.



Największą liczbę nominacji do Węży 2021 otrzymały "Bad Boy" (12 nominacji) oraz "365 dni" i "Pętla" (po 9 nominacji). Wśród twórców najwięcej nominacji dostał najpracowitszy ostatnio polski filmowiec Patryk Vega (siedem, które mogą się przełożyć na cztery Węże).



Również na cztery statuetki ma szanse Maciej Stuhr, który za swą kreację w filmie "Bad Boy" Vegi uzyskał nominacje w kategoriach "najgorsza rola męska", "najgorszy duet na ekranie" (wspólnie z Katarzyną Zawadzką), "występ poniżej talentu" oraz "najbardziej żenująca scena" (dwie nominacje za sceny masturbacji oraz gwałtu).



"Uparcie od dekady kibicujemy polskiej kinematografii uważając, że Węże są dla niej swoistym wentylem bezpieczeństwa chroniącym przed popadnięciem w niebezpieczne samouwielbienie. Mamy nadzieję, że twórcy, podobnie jak my, traktują nasze nagrody pół żartem, pół serio" - deklarują twórcy Węży.



Ogłoszenie zwycięzców Węży 2021 nastąpi 24 kwietnia. Podobnie jak w roku poprzednim, ceremonia odbędzie się wyłącznie w wersji online.

Zdjęcie Maciej Stuhr w filmie "Bad Boy" / Kino Świat / YouTube

Lista nominacji do Węży 2021:

Wielki Wąż:



"365 dni" reż. Barbara Białowąs i Tomasz Mandes ("za skok libido w dół, którego nie powstydziłby się najlepszy spadochroniarz świata, Felix Baumgartner")

"Pętla" reż. Patryk Vega ("za idiotyczny obraz nawrócenia epatujący zbędnym seksem, słowem 'Thais' XXI wieku")

"Bad Boy" reż. Patryk Vega ("za zamroczony impotencją najgorszy piłkarski spektakl od czasu przegranej Reprezentacji Polski z Armenią w 2007 roku")

"Swingersi" reż. Andrejs Ekis ("za zmarnowanie atrakcyjnego tematu i nudną, jałową komedię pełną czerstwych sucharów")

"Mayday" reż. Sam Akina ("za utrwalanie stereotypów i kompletny brak poczucia humoru, co w przypadku farsy jest szczególnie dotkliwe")

Najgorsza reżyseria:

Barbara Białowąs i Tomasz Mandes - "365 dni"

Patryk Vega - "Pętla"

Patryk Vega - "Bad Boy"

Andrejs Ekis - "Swingersi"

Michał Kondrat - "Czyściec"

Najgorszy scenariusz:

Tomasz Klimala - "365 dni"

Olaf Olszewski, Patryk Vega - "Bad Boy"

Grzegorz Barłog, Olaf Olszewski, Patryk Vega - "Pętla"

Andrejs Ekis - "Swingersi"

Sam Akina, Wojciech Pałys, Jules Jones, Hanna Węsierska - "Mayday"

Najgorsza rola męska:



Michał Koterski - "Swingersi"

Maciej Stuhr - "Bad Boy"

Antoni Królikowski - "Pętla"

Michele Morrone - "365 dni"

Krzysztof Czeczot - "Zenek"

Najgorsza rola żeńska:



Anna Maria Sieklucka - "365 dni"

Joanna Liszowska - "Swingersi"

Katarzyna Warnke - "Pętla"

Katarzyna Zawadzka - "Bad Boy"

Małgorzata Kożuchowska - "Czyściec"

Najgorszy duet na ekranie:



Anna Maria Sieklucka i Michele Morone - "365 dni"

Joanna Liszowska i Michał Koterski - "Swingersi"

Katarzyna Zawadzka i Maciej Stuhr - "Bad Boy"

Katarzyna Warnke i Antoni Królikowski - "Pętla"

Małgorzata Kożuchowska i Andrzej Grabowski - "Bad Boy"

Występ poniżej talentu:



Maciej Stuhr - "Bad Boy"

Grażyna Szapołowska - "365 dni"

Andrzej Grabowski - "Bad Boy"

Eryk Lubos - "Wyzwanie"

Daniel Olbrychski - "Raz, jeszcze raz"

Najbardziej żenująca scena:



"Dokąd idziesz? " na jachcie (Anna Maria Sieklucka i Michele Morone) - "365 dni"

"Wygrzmocę was wszystkich" (Michał Koterski) - "Swingersi"

Masturbacja (Maciej Stuhr) - "Bad Boy"

Gwałt (Katarzyna Zawadzka i Maciej Stuhr) - "Bad Boy"

Wypadnięcie implantów - "Pętla"

Efekt specjalnej troski:



poród - "Pętla"

boskie światło - "Czyściec"

zmiana Zenka na starszego - "Zenek"

odmłodzenie bohaterów - "Raz, jeszcze raz"

rozmazanie Henryka Talara - "Pętla"

Najgorszy teledysk okołofilmowy:



Michele Morone - "Feel it" ("365 dni")

Książę Kapota x Avi - "LeLeLe" ("Asymetria")

Kobranocka - "Raz, jeszcze raz" ("Raz, jeszcze raz")

O.S.T.R. & Sebastian Fabijański - "Psy. W imię zasad" ("Psy 3")

Marcin Maciejczak - "Jeśli powiem" ("Tarapaty 2")



Najgorszy plakat:



"Zenek" (producenci Krystyna Świeca, Magdalena Nowacka, Piotr Galon; dystrybucja TVP Dystrybucja kinowa)

"Bad Boy" (producent Patryk Vega; dystrybucja Kino Świat)

"Czyściec" (producent Michał Kondrat; dystrybucja Kino Świat)

"Swingersi" (producent Kristians Alhimionoks; dystrybucja Mówi Serwis)

"Banksterzy" (producent Kazimierz Rozwałka; dystrybucja Kino Świat)

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:



"Kwiat szczęścia" - "Little Joe" (Against Gravity)

"Tyler Rake: Ocalenie" - "Extraction" (Netflix)

"Pojedynek na głosy" - "Military Wives" (Best Film)

"Poznajmy się jeszcze raz" - "La Belle Epoque" (Gutek Film)

"Obraz pożądania" - "The Burnt Orange Heresy" (Best Film)