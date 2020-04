Popkulturowa Akademia Wszystkiego już po raz dziewiąty przyznała Węże - nagrody dla najgorszych filmów roku. Najwięcej wyróżnień i tytuł najgorszego filmu roku otrzymało "Futro z misia" w reżyserii Kacpra Anuszewskiego i Michała Milowicza, które triumfowała w aż 4 kategoriach. Kim są pozostali laureaci?

Dwa Węże otrzymał film "Diablo. Wyścig o wszystko". Wśród wyróżnionych aktorów znaleźli się m.in. Małgorzata Foremniak, Mikołaj Roznerski (drugi rok z rzędu) i Cezary Pazura.

Węże przyznane zostały po raz dziewiąty, a werdykt zaprezentowano w postaci okolicznościowego internetowego filmiku w którym poszczególne kategorie przedstawili zaproszeni goście: Katarzyna Pakosińska, Wojciech Mann, Krzysztof Materna, Abelard Giza, Tomasz Karolak, Robert Górski, Piotr Bukartyk, Rafał Rutkowski i Alessandro Leone oraz członkowie PAWia: Anna Tatarska, Rafał Pawłowski i Kamil Śmiałkowski.

Węże przyznano w 12 kategoriach. Główny zwycięzca tegorocznej edycji Węży otrzymał nagrody za najgorszy film roku, najgorszą reżyserię, najgorszą rolę żeńską, najgorszy duet na ekranie. Po cztery nagrody przypadają więc Michałowi Milowiczowi (Wielki Wąż, reżyseria, scenariusz i najgorszy duet (wspólnie z Przemysławem Sadowskim) i Kacprowi Anuszewskiemu (Wielki Wąż, reżyseria, scenariusz i plakat do innego filmu który Anuszewski wyprodukował i wyreżyserował w zeszłym roku pt. "Serce do walki").

Akademia Węży doceniła także filmy: "Diablo. Wyścig o wszystko" za występ poniżej talentu Cezarego Pazury i rolę Mikołaja Roznerskiego (który zwyciężył w tej kategorii po raz drugi z rzędu - poprzednio za "Pech to nie grzech"); "Politykę" za najbardziej żenującą scenę; "Jak poślubić milionera" za najgorszą rolę żeńską - Małgorzata Foremniak.

Nagrodzono "Misz Masz czyli Kogel Mogel 3" w nowej kategorii "najgorszy sequel, prequel lub remake; "Serce do walki" za najgorszy plakat, "Legiony" za najgorszy teledysk okołofilmowy (piosenkę w wykonaniu Mateusza Ziółka i Tabb przeniósł na ekran Alan Kępski) oraz "Impostor" za najgorszy przekład tytułu filmu zagranicznego i dostosowanie go do potrzeb sprzedaży i promocji w Polsce.

LISTA LAUREATÓW WĘŻY 2020

WIELKI WĄŻ - NAJGORSZY FILM ROKU

"Futro z misia" (reż. Kacper Anuszewski, Michał Milowicz; prod. Anna Siergiej, Michał Milowicz) za cudowną wycieczkę w filmową przeszłość, gdy żarty były przaśne, a fabuły obciachowe.



NAJGORSZA REŻYSERIA

Kacper Anuszewski, Michał Milowicz - "Futro z misia"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, Kacper Anuszewski - "Futro z misia"

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE

"Misz Masz czyli Kogel Mogel 3" (reż. Kordian Piwowarski; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska)

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Mikołaj Roznerski - "Diablo. Wyścig o wszystko"

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Małgorzata Foremniak - "Jak poślubić milionera?"

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Cezary Pazura - "Diablo. Wyścig o wszystko"

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Michał Milowicz i Przemysław Sadowski - "Futro z misia"

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

goły tyłek Daniela Olbrychskiego - "Polityka"

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Mateusz Ziółko i Tabb "Legiony" - Legiony (reżyser Alan Kępski)



NAJGORSZY PLAKAT

"Serce do walki" (prod. Kacper Anuszewski; dystr. Kino Świat)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

"Impostor" - org. "The Hole in the Ground" (dystr. M2)



Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy dziś blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni 1 kwietnia Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów) oraz we wrześniu MISIE (nagrody dla najlepszych dzieł polskiej kultury popularnej). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.



W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020)