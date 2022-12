Weronika Rosati robi błyskotliwą karierę za granicą. Kolejne wyróżnienie!

Weronika Rosati to bez wątpienia jedna z najzdolniejszych polskich aktorek. Mimo że w Polsce często nie miała szczęścia do dużych ról, jej kariera międzynarodowa cały czas się rozwija. Za kreację w filmie "It’s Not Over" otrzymała tytuł najlepszej aktorki w zagranicznym filmie na festiwalu w Benevento. Jak wygląda prywatne życie gwiazdy?

Zdjęcie Weronika Rosati / Getty Images