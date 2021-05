Weronika Rosati i jej droga do Hollywood

Weronika Rosati od lat wzbudza wiele emocji. Aktorce nie można jednak odmówić spełniania marzeń - od 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i stopniowo wspina się po kolejnych szczeblach kariery. Na swoim koncie ma już występy w ponad 60 produkcjach. Jaką drogę przeszła?

Weronika Rosati przyznała, że zawód aktora staje się ważny w takich sytuacjach jak teraz /Jarosław Antoniak /MWMedia

Aktorka urodziła się 9 stycznia 1984 roku w Warszawie. Jest córką ekonomisty i polityka Dariusza Rosatiego, który jest w połowie Włochem oraz projektantki mody Teresy Rosati. Gdy miała zaledwie dwa lata wraz z rodziną, wyjechała do Princeton, gdzie jej ojciec otrzymał posadę wykładowcy, a gdy miała sześć lat, rodzina przez pięć lat mieszkała w Szwajcarii. Obecnie Rosati wraz z córką mieszka w Los Angeles.

Zainteresowanie aktorstwem wykazywała już jako nastolatka. Uczęszczała do ogniska teatralnego działającego przy Teatrze Ochoty w Warszawie, uczyła się także tańca i akrobatki w teatrze Studio Buffo. Jeszcze przed napisaniem matury, w ramach wyjątku, została przyjęta do prywatnej policealnej Szkoły Aktorskiej im. Haliny i Jana Machulskich w Warszawie.

"Kiedy byłam nastolatką, a nawet dzieckiem zawsze wszystkim powtarzałam, że zostanę międzynarodową aktorką i będę grać w hollywoodzkich filmach oraz że będę mieszkać w Los Angeles. Moje plany na przyszłość, moje marzenia spotykały się z szyderczymi uśmiechami i sceptycyzmem dorosłych, jak i z wyśmiewaniem się ze mnie przez rówieśników" - przyznała niedawno aktorka we wpisie na Instagramie.



W 2003 roku Rosati dostała się na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Już po półtora roku studiów wzięła urlop dziekański, aby kontynuować pracę na planie serialu "M jak miłość". Ostatecznie rzuciła studia i wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

Ostatnio, na fali poruszających wyznań uczniów szkół filmowych i teatralnych, zdecydowała się wspomnieć o swoich doświadczeniach związanych z łódzką Szkołą Filmową i wyrazić swe wsparcie dla osób, które zdecydowały się głośno mówić o problemie przemocy w placówkach kształcących adeptów aktorstwa.

"Kiedy przeczytałam pierwsze przerażające wyznania studentów przypomniały, a raczej wróciły do mnie moje doświadczenia, przeżycia. Na początku pomyślałam, że nie będę się wtrącać bo mówienie głośno w Polsce o przemocy jest niemalże aktem samobójczym. Ale w którymś momencie pomyślałam, że nie mogę nie zareagować i nie stanąć po stronie tych dzielnych artystów, którzy odważyli się postawić wpływowym ludziom" - napisała na Instagramie.

Po wyjeździe z Polski aktorka uczyła się w Stella Adler Academy of Acting and Theatre, Lee Strasberg Theatre and Film Institute, Larry Moss Studio oraz Ivana Chubbuck Studio. Ostatecznie ukończyła studia w Lee Strasberg Theatre and Film Institute i tym samym stała się dyplomowaną aktorką.

Weronika Rosati - kariera i najważniejsze role

Aktorka zadebiutowała rolą "Niki" w serialu "Klasa na obcasach" w 2000 roku. Na początku kariery grała epizody w serialach. Ogólnopolską sławę zyskała dzięki serialowi "M ja miłość", w którym w latach 2002-2005 wcielała się w postać Ani, przyjaciółki Kingi Zduńskiej i dziewczyny Pawła Zduńskiego. Na plan "M jak miłość" powróciła w 2018 roku, po 13 latach przerwy.



Kolejny przełom w jej karierze nastąpił w 2005 roku, gdy zagrała Dżemmę w filmie Patryka Vegi "Pitbull". Film zyskał miano kultowego, a aktorka wystąpiła później także w serialu o tym samym tytule.



Rok 2006 przyniósł Rosati pierwszą rolę w międzynarodowej produkcji. Wystąpiła w filmie "Inland Empire" Davida Lyncha. W następnych latach zaliczała kolejne filmowe występy, m.in. w amerykańskim horrorze "Dom" (2008), dramacie Magdaleny Piekorz "Senność" (2008) oraz w filmie psychologicznym Piotra Matwiejczyka "Smutna" (2009). Wtedy rozpoczęła także pracę na planie serialu "Majka", w którym wcielała się w postać Dagmary Godzwon.



Mijały lata, a kariera Weroniki Rosati nie zwalniała. Warto wspomnieć, że pod koniec 2010 roku wygrała casting do amerykańskiej produkcji HBO "Luck", w którym wcieliła się w rolę krupierki Naomi. Z kolei w 2011 roku zagrała seryjną morderczynię Magdalenę we francuskim thrillerze telewizyjnym "Dame de pique". Pojawiła się także w nominowanym do Oscara dramacie wojennym Agnieszki Holland "W ciemności", a także wcieliła się w rolę dziennikarki Anny we francuskim filmie "Spisek".

W 2012 roku Rosati wystąpiła z kolei w dramacie wojennym Marcina Krzyształowicza "Obława", w którym wcieliła się w rolę sanitariuszki "Pestki". Aktorka wystąpiła u boku Marcina Dorocińskiego i Macieja Stuhra. Występ spotkał się z pozytywnym odbiorem krytyków. Barbara Hollender napisała wtedy, że Rosati "udowodniła, że czas spojrzeć na nią jak na interesującą aktorkę, a nie bohaterkę rubryk towarzyskich". Za kreację otrzymała nawet nominację do Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii "najlepsza główna rola kobieca".

Następnie Rosati wystąpiła w szeregu amerykańskich produkcji, jak: "Twardziele" (jako Irena), "Kula w łeb" (jako Lola), "Iceman: Historia mordercy" (jako Livi), "Last Vegas" (jako kelnerka Veronica) oraz "Bitwa roku" (jako Jolene). W 2013 roku pojawiła się także w jednym z odcinków serialu "Agenci NCIS", jako Rivka David. Wtedy dołączyła także do stałej obsady dwóch polskich seriali" "Piąty Stadion" oraz "Hotel 52".



Za rolę w dramacie psychologicznym Krzysztofa Zanussiego "Obce ciało" u boku Agnieszki Grochowskiej została wraz z partnerką nominowana do nagrody Węże w kategorii "najgorszy duet na ekranie".

W latach 2015-2016 grała Kamilę Miłek w serialu "Strażacy". W tym samym czasie pojawiła się w dwóch odcinkach serialu "Detektyw". Później aktorka wystąpiła w kolejnych amerykańskich produkcjach telewizyjnych: "Nie z tego świata" i "Objazd".



Weronika Rosati wcieliła się także w postać McVay, żony kapitana Charlesa McVaya, granego przez Nicolasa Cage'a w filmie wojennym "Ostatnia misja USS Indianapolis". Z kolei w 2017 roku zagrała jedną z głównych ról w komedii romantycznej "Porady na zdrady" (za rolę otrzymała kolejną nominację do nagrody Węże), a także wystąpiła w dwóch serialach TVN: "Belle Epoque" oraz "Diagnoza".



W 2018 roku aktorka wystąpiła w komedii romantycznej "Podatek od miłości". W 2019 pojawiła się w filmie Marty Coolidge "Znajdę cię", opowiadającym historię miłosną na tle Polski lat 30. i 40. XX wieku. W latach 2019-2020 wcieliła się natomiast w jedną z głównych ról serialu "Zawsze warto".



W głośnym filmie "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Weronika Rosati wcieliła się w dwie postaci: żonę mężczyzny umierającego na raka oraz matkę głównego bohatera.

W 2021 roku ukazała się gra komputerowe "The Medium", której Rosati, metodą przechwytywania ruchu, użyczyła wizerunku dla tytułowej bohaterki. Zagrała także w serialu "Agenci NCIS: Los Angeles".

Czekamy także na premierę filmu "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego, w którym Rosati wcieliła się w postać inspirowaną Elizabeth Taylor z "Kleopatry".

Aktorka trudni się także dubbingiem, swojego głosu użyczyła m.in. do filmów animowanych: "Gang wiewióra", "Samoloty 2" czy "Nowe przygody Aladyna".

Weronika Rosati - burzliwe związki

Aktorka była związana m.in. z dziennikarzem Mariuszem Maxem Kolonką (w 2005 roku wystąpili razem na okładce magazynu "Gala"), raperem Tede, czy reżyserem Andrzejem Żuławskim.



W 2013 roku spotykała się z aktorem Piotrem Adamczykiem (samochód, który prowadził autor uległ wypadkowi, a Rosati doznała poważnej kontuzji nogi). W 2016 roku aktorka związała się z ortopedą Robertem Śmigielskim, z którym ma córkę, Elizabeth Valentinę, urodzoną w 2017 roku. W 2019 roku para, już po zaręczynach, rozstała się. Na początku 2019 roku Rosati wyznała, że Śmigielski stosował wobec niej przemoc.



W 2019 roku Weronika Rosati została uhonorowana tytułem Kobiety Roku Glamour za działalność na rzecz kobiet.