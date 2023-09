Gorąco! Agnieszka Holland i "Zielona granica" na FKA

Tegoroczna selekcja Festiwalu Filmowego w Wenecji elektryzuje jak nigdy. Na czerwonym dywanie po raz pierwszy w historii znalazły aż dwie polskie produkcje, które walczą w Konkursie Głównym o najważniejsze laury. Wśród nich "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland, której pokaz specjalny znalazł się w programie Festiwalu Kamera Akcja. Trzykrotnie nominowana do Oscara reżyserka spotka się z widzami w Szkole Filmowej w Łodzi i wspólnie z producentem filmu, Marcinem Wierzchosławskim ("Mowa ptaków", "Tata") opowie o kulisach powstawania produkcji, międzynarodowym odbiorze filmu i towarzyszącej mu rozpalającej do czerwoności dyskusji, która toczy się w Polsce.

"Zielona granica" jeszcze przed pierwszym pokazem zyskała w naszym kraju opinię najbardziej kontrowersyjnej produkcji roku. Scenariusz do filmu wspólnie z Agnieszką Holland napisała Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko oraz pisarz Maciej Pisuk ("Jesteś Bogiem"). Autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk ("Pokot", "1983", "Imago").

"Chłopi" i spotkanie z Seanem Bobbittem na otwarcie

79 tysięcy klatek i 70 artystów - tegoroczną 14. edycję Festiwalu Kamera Akcja otworzy przedpremierowy pokaz długo wyczekiwanej produkcji twórców "Twojego Vincenta"! Najnowszy film reżyserskiego duetu: DK Welchman i Hugh Welchman, to niezwykle efektowna wizualnie adaptacja noblowskiej powieści Władysława Reymonta "Chłopi". Twórcy po raz kolejny przesuwają technologiczne granice i wyznaczają nowe trendy w dziedzinie animacji filmowej. Gościem spotkania po seansie będzie m.in. producent filmu Sean Bobbitt, który zabierze widzów za kulisy powstawania produkcji i zdradzi tajniki powstawania filmu: od scen realizowanych z udziałem wybitnych polskich aktorów (Kamila Urzędowska, Sonia Bohosiewicz) po proces realizacji obrazów olejnych utrzymanych w młodopolskiej technice.

"To kolejna już współpraca twórców oscarowego »Twojego Vincenta« z dziesiątkami malarzy z Polski, Litwy, Serbii, a także Ukrainy. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że twórcy filmu wracają z najnowszą produkcją na Festiwal Kamera Akcja, a widzowie zobaczą oszałamiający efekt ich pracy przedpremierowo podczas otwarcia!" - zapowiada Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu.

"Strefa Interesów". Produkcyjne case study z Ewą Puszczyńską

"The Zone of Interest" to rewelacja tegorocznego Cannes! Film Jonathana Glazera, twórcy "Under the Skin", zdobył na lazurowym wybrzeżu nagrodę Grand Prix, zyskał uznanie międzynarodowej krytyki, a dziś przewidywany jest jako jeden z faworytów w walce o Oscary! Podczas tegorocznej Akcji Edukacji organizatorzy zapraszają na wyjątkowe spotkanie bez spojlerów, ale za to z potężną dawką tajemnic prosto z planu, które uczestnikom zdradzi Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), polska koproducentka filmu, producentka m.in. oscarowej "Idy" Pawła Pawlikowskiego.

"Gościni opowie uczestnikom o współpracy z kultowym już amerykańskim studiem A24, produkcyjnych i technologicznych wyzwaniach, realizacji zdjęć 360 stopni z wieloma kamerami kręcącymi scenę jednocześnie, czy o pochłaniającym procesie postprodukcji, który jeszcze silniej podkreślił przeszywający charakter filmu" - zachęca Malwina Czajka, dyrektorka festiwalu. Film był kręcony głównie w Polsce, a autorem zdjęć jest Łukasz Żal, dwukrotnie nominowany do Oscara za zdjęcia do "Idy" czy "Zimnej Wojny". Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

"Święto ognia" i Q&A z Kingą Dębską na zakończenie

Najnowszy film Kingi Dębskiej "Święto ognia" będzie filmem zamknięcia 14. edycji Festiwalu Kamera Akcja. Nominowane do gdyńskiego Złotego Lwa dzieło reżyserki "Moich córek krów" czy "Zupy nic" to ekranizacja niezwykle poruszającej powieści Jakuba Małeckiego, w której miłość, przyjaźń i zagadka przeplatają się wzajemnie, tworząc historię, która pobrzmiewa jeszcze długo po seansie filmowym. Produkcja jest współfinansowana przez Miasto Łódź, a jej producentem jest Piotr Dzięcioł ze studia Opus Film.

Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami, w którym udział weźmie m.in. Kinga Dębska. "Film przyniesie widzom wiele wzruszeń i oczyszczającego śmiechu, ale też zderzy ich z trudnymi pytaniami. "To będzie zupełnie inny film niż wszystkie moje poprzednie. Naprawdę. Jest z pewnością najbogatszy formalnie, najbardziej wymagający narracyjnie [...] Cała ekipa miała poczucie, że ten film nas wszystkich jakoś zmienił. Na lepsze" - zapowiada reżyserka.

Co z tą ROBOTĄ?

Punktem kulminacyjnym każdej edycji Festiwalu Kamera Akcja są dyskusje o palących tematach, inspirujące rozmowy nie tylko pomiędzy zaproszonymi panelistami, ale także wszystkimi festiwalowiczami. Nie inaczej będzie w tym roku: hasłem przewodnim jednej z rozmów będzie "robota", rozumiana z jednej strony jako trud pracy w branży, a z drugiej - jako wyzwanie, chociażby związane z szybko rozwijającą się sztuczną inteligencją.

Punktem wyjścia będzie prowokacyjne pytanie: jak wygląda twoja doba? Skąd czerpiesz motywację i inspirację, jakie treści cię interesują, a które nużą? Do kogo i jak chcesz docierać ze swoimi tekstami bądź filmami? Wśród zaproszonych gości znajdą się: nagradzani krytycy filmowi - Igor Kierkosz i Joanna Najbor, autorzy tekstów publikowanych m.in. w "Kinie", "Dwutygodniku", "Vogue" oraz twórcy - Natasza Parzymies (wschodząca gwiazda kina, której internetowy serial "Kontrola" obejrzano ponad 40 milionów razy) i reżyser Dawid Nickel (autor głośnego serialu coming of age "#BringBackAlice", filmu "Ostatni komers", któy współpracował m.in. z Szumowską przy "Body/Ciało").

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15.10.2023 w Łodzi oraz od 16 do 19.10.2023 online na platformie Think Film. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego - mecenasa festiwalu. Partnerem festiwalu jest Szkoła Filmowa w Łodzi. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy". Liczba karnetów jest ograniczona. Spotkania z cyklu Akcja Edukacja dofinansowane są z budżetu Miasta Łodzi w ramach regrantingu przeprowadzonego przez Centrum Opus. Organizatorem jest Fundacja FKA. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.