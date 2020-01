Wegańskie Złote Globy

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego w Los Angeles odbędzie się gala rozdania Złotych Globów. Pod kątem kulinarnym będzie to wydarzenie bez precedensu w historii tych nagród. Po raz pierwszy bowiem podczas ceremonii będą serwowane wyłącznie dania wegańskie.

Matthew Morgan, szef kuchni hotelu Beverly Hilton /Rodin Eckenroth /Getty Images

Informacje o nowym menu podano w czwartek na oficjalnym koncie Złotych Globów na Twitterze. Do zmiany planów doszło pod koniec grudnia, kiedy to ustalono, że na gali nie pojawią się jednak dania rybne. "W menu imprezy były ryby. Potem spotkaliśmy się z przedstawicielami Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej i uznaliśmy, że chcemy dać światu pozytywny przykład. I tak będzie to pierwsze rozdanie Złotych Globów z całkowicie wegańskim menu" - powiedział portalowi "The Hollywood Reporter" Matthew Morgan, szef kuchni hotelu Beverly Hilton, w którym odbędzie się ceremonia.

Zaproszeni na ceremonię goście zostaną uraczeni m.in. przystawkami w postaci schłodzonej zupy ze złotych buraków z dodatkiem trybuli i amarantu. Jako główne danie będą serwowane boczniaki królewskie z dodatkami w postaci risotto z dzikimi grzybami, pieczonych młodych ziemniaków z niebieskim miąższem oraz brukselki, okrągłych marchewek i kiełków grochu. Na deser Morgan poda swoją autorską wersję słynnego ciasta Opera.

Wegańskie menu nie jest jedyną decyzją organizatorów, która ma zwrócić uwagę na problemy ekologii. Czerwony dywan, po którym będą wchodzić goście ceremonii rozdania Złotych Globów, zostanie potem zwinięty i schowany, by można go było użyć podczas innych imprez w przyszłości. A woda będzie podawana w szklanych butelkach.

"Mamy kryzys klimatyczny, więc staramy się myśleć o nadchodzącym roku oraz nowej dekadzie. Zaczęliśmy się więc zastanawiać, w jaki sposób moglibyśmy dać przykład. Nie sądzimy, że zmienimy świat jednym posiłkiem, ale zdecydowaliśmy się na tego typu drobne kroczki, by podnieść świadomość innych ludzi. To, co jemy i to, w jaki sposób żywność jest przygotowywana, ma wpływ na środowisko" - mówi przewodniczący Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej Lorenzo Soria.