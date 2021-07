Weekend w kinie: Zawodowcy

Aż dziesięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w pierwszy weekend lipca. Bohaterami większości tytułów są charyzmatyczni mężczyźni, co jednak nie znaczy, że zabraknie w nich pięknych i niebezpiecznych kobiet. Najgłośniejsze premiery to z pewnością filmy akcji: "Nikt" oraz "Bodyguard i żona zawodowca", animacja "Raya i ostatni smok", rodzima komedia "Lokal zamknięty", a także hiszpański thriller "Wróg doskonały" z główną rolą Tomasza Kota.

Wideo Lokal zamknięty - teaser

Polska komedia "Lokal zamknięty" opowiada pandemiczną historię z przymrużeniem oka. Bart (Eryk Kulm Jr) i Nerd (Paweł Koślik) mają świetny plan. Chcą włamać się do mieszkania skorumpowanego Polityka (Janusz Chabior), który ukrywa kasę z łapówek w lodówce. Dużą kasę! Droga do celu wiedzie przez agencję towarzyską, więc panowie będą musieli użyć podstępu, żeby zrealizować swój plan. Na ich drodze pojawiają się jednak nieoczekiwane przeciwności. A to w lokalu zjawia się stały klient - Policjant (Mateusz Damięcki), a to Sutener, żądający zapłaty. Co gorsza, nieugięty Pracownik Sanepidu zamyka agencję na 10 dni, wraz z wszystkimi obecnymi w niej klientami. Łatwy i prosty plan zaczyna się coraz bardziej komplikować. Chętnych do kasy jest coraz więcej. Czy ten skok na forsę może zakończyć się happy endem?