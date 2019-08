Weekend w kinie: Z bronią w ręku

Aż jedenaście filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 23 sierpnia. Najgłośniejsze z premier to z całą pewnością: dokument o Harvey Weinsteinie "Nietykalny", a także rodzimy kryminał "Sługi wojny", film akcji "Świat w ogniu", dramat "Królowe zbrodni" oraz włoskie "Piranie". Główni bohaterowie tych ostatnich bardzo rzadko odkładają pistolety na półkę.

Tytan. Wizjoner. Twórca snów. To Harvey Weinstein - samozwańczy cesarz Hollywood, który wierzył, że wybudował sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. Pomnik, który upadł pod ciężarem zarzutów: prześladowania, szantażu, napaści seksualnej i gwałtu. Dokument "Nietykalny" to współczesna szekspirowska historia, która ukazuje potężnego człowieka jako socjopatycznego drapieżnika, opętanego przez własną chciwość, potrzebę chwały i władzy. To także historia hollywoodzkiego skandalu wszech czasów i ruchu #metoo, który miał odwagę, aby go ujawnić. Jak jeden człowiek mógł zdobyć władzę, która pozwoliła mu na bycie bezkarnym? Co można zrobić, aby uchronić się przed ludźmi jak Harvey Weinstein? "Powiedziałam 'nie'. Odpychałam go od siebie. Wielokrotnie. A potem przestałam" - to tylko jedno z wielu szokujących wyznań zgwałconych przez Weinsteina kobiet, które można usłyszeć w filmie.