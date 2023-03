W filmie "John Wick 4" Chada Stahelskiego Keanu Reeves powraca jako tytułowy bohater, nazywany przez przeciwników Babą Jagą. Nie da się ukryć, że seria zapoczątkowana niemal dekadę temu produkcją, w której jego bohater mścił się na oprawcach za zabicie jego pieska, uratowała chylącą się wówczas ku upadkowi karierę gwiazdora.



Reklama

Produkcja zbiera świetne recenzje, a krytycy przekonują, że jest najciekawsza i najbardziej widowiskowa z całej serii. - Sceny walk, czy to przy użyciu pistoletu, samurajskiego miecza, czy innych śmiercionośnych artefaktów, dopracowane są tu do perfekcji. Chwilami przypominając balet, bardzo krwawy dodajmy, bo brutalności czwartej części "Johna Wicka" odmówić nie można - pisał dla Interii Kuba Armata.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "John Wick 4" [trailer] materiały prasowe

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond ( Bill Skarsgård ) jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "John Wick 4" [trailer 2] materiały prasowe

Wiosną 1986 roku skradziono z Katedry Gnieźnieńskiej symbol kultu - wykutą w srebrze figurę Świętego Wojciecha z barokowego relikwiarza. Porucznik milicji ( Mateusz Kościukiewicz ) nawiązuje współpracę z duchownymi - gospodarzami Katedry. Obie strony dążą do odzyskania rzeźby, ale współpraca jest trudna, bo stosunki Kościoła i państwa nigdy dotąd nie były tak napięte. Kradzieży dokonano niecałe dwa lata po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki... Czy komuś zależy, aby nie udało się rozwiązać zagadki, a może okoliczności są wyjątkowo niesprzyjające?



Wyreżyserowany przez Sebastiana Buttnego kryminał "Święty" nie jest filmem o szlachetnych księżach i prymitywnych milicjantach, nie jest też filmem o dzielnych milicjantach i wystraszonych księżach. To subiektywny, fabularny obraz przebiegu sensacyjnego wydarzenia z przeszłości, ukazanego z poczuciem humoru i lekkością.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Święty" [trailer] materiały prasowe

Brytyjska komedia romantyczna "Miłość po angielsku" to zaskakująca historia romansu w prawdziwie angielskim stylu! Film opowiada historię dwójki ludzi: Emily ( Natalia Tena ) oraz zabawnie uroczego 42-letniego Polaka Stefana ( Piotr Adamczyk ), mieszkającego od lat w Londynie. Para zakochała się w sobie 15 lat wcześniej jednak nie od razu pisany był im przysłowiowy "happy ending". Czy zaskakującym zrządzeniem losu spotkanie po tak wielu latach będzie powodem do rozpalenia ich miłości na nowo? Czy bogatsi o bagaż życiowych doświadczeń dadzą sobie drugą szansę? Co na to wszystko ich najbliżsi?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość po angielsku" [trailer] materiały prasowe

Alice ( Charlotte Gainsbourg ) i Neil ( Tim Roth ), główni bohaterowie dramatu Michela Franco ( "Nowy porządek" ) zatytułowanego "Sundown" , spędzają urlop w słynnym meksykańskim kurorcie. Luksusową sielankę przerywa niespodziewany telefon, który zmusi ich do zmiany planów, a w głowie Neila pojawi się pokusa, by całkowicie zmienić swoje życie. Rozgrywający się pomiędzy luksusem i nędzą, przywilejem i jego brakiem, pełnią życia i jego zachodem "Sundown" stawia najważniejsze pytania o to, co naprawdę czyni nas szczęśliwymi. Pieniądze? Miłość? Więzi? A może ich brak?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sundown" [trailer] materiały prasowe

Ostatnią z piątkowych premier jest chorwacka animacja "Co w trawie gra" . Ket gra na gitarze w zespole złożonym z koników polnych. W pobliżu mieszka Antonina - księżniczka mrowiska, w którym zabroniona jest wszelka muzyka i panuje etos pracy. Antonina i Ket przypadkiem się spotykają i zaprzyjaźniają. Kiedy księżniczka zostaje porwana przez złowrogiego Anteodora - Ket i przyjaciele ruszają jej na ratunek.