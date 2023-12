W dwudziestą rocznicę premiery kultowa brytyjska komedia "To właśnie miłość" wraca na kinowe ekrany. Film Richarda Curtisa został zremasterowany i już od 8 grudnia będzie można zobaczyć go w kinach w jakości 4K. Produkcja od lat znajduje się w czołówce wielu rankingów najlepszych komedii romantycznych i filmów związanych z Bożym Narodzeniem. Opowieść o miłosnych perypetiach mieszkańców Londynu okazała się też wielkim sukcesem komercyjnym. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 40 milionów dolarów, film przyniósł zyski sięgające prawie 250 milionów. Na ekranie pojawiła oglądaliśmy plejadę brytyjskich gwiazd, które udowadniały, że miłość możliwa jest zawsze i wszędzie.

Premier (Hugh Grant) zakochujący się od pierwszego wejrzenia w jednej z pracownic swojego biura ( Martine McCutcheon ) już w kilka chwil po wejściu do siedziby przy 10 Downing Street... Pisarz (Colin Firth) uciekający na południe Francji, aby wyleczyć złamane serce i odnajdujący nad brzegiem jeziora nową miłość... Zamężna kobieta (Emma Thompson) podejrzewająca, że jej mąż (Alan Rickman) wymyka jej się z rąk ... Młoda mężatka (Keira Knightley) błędnie interpretująca dystans, jaki ma w stosunku do niej najlepszy przyjaciel jej męża... Uczeń pragnący zwrócić na siebie uwagę najbardziej nieosiągalnej dziewczyny w szkole... Owdowiały ojczym (Liam Neeson) usiłujący nawiązać kontakt z synem, którego prawie nie zna... Szukająca miłości pracownica biura ( Laura Linney ) zauroczona swoim kolegą z pracy... Starzejący się "wszystko widziałem, ale mało z tego pamiętam" gwiazdor rocka (Bill Nighy) pragnący na swój własny sposób u zmierzchu kariery powrócić na scenę... Miłość powoduje w życiu każdego z nich chaos.

Losy wspomnianych mieszkańców Londynu przeplatają się, osiągając zenit w wigilię Bożego Narodzenia - z romantycznymi, zabawnymi i słodko-gorzkimi tego konsekwencjami dla każdego, kto miał szczęście (albo nieszczęście) znaleźć się pod urokiem miłości.

Choć bez trudu godzimy się z istnieniem ponad 20 tysięcy gatunków pszczół, ludzka różnorodność wielu osobom wydaje się trudna do zaakceptowania. Na własnej skórze przekonuje się o tym ośmioletnia Lucía (nagrodzona za swoją kreację na Berlinale 2023 zaledwie dziesięcioletnia Sofia Otero ), do której - wyraźnie wbrew jej woli - większość krewnych wciąż zwraca się urzędowym imieniem Aitor. W trakcie spędzanych w baskijskiej wiosce wakacji bohaterka konfrontuje się ze skrajnie odmiennymi postawami - od wyraźnej niechęci ze strony konserwatywnej babki, przez bierność zagubionej mamy. Wytrwale broniąca własnej tożsamości Lucía zyskuje jednak zaskakującą sojuszniczkę - opiekującą się tytułowymi pszczołami, żyjącą w zgodzie z naturą ciocię. Tak w skrócie brzmi opis "20 000 gatunków pszczół" , najlepszego hiszpańskiego filmu roku.



Z powodu zagadkowego listu Šarlota - główna bohaterka czesko-słowackiej "Światłonocy" - wraca do rodzinnej wioski w górach, aby przejąć spadek po zmarłej matce. Społeczność wioski, wciąż wierząca w czarownice, traktuje ją podejrzliwie i z uprzedzeniami. Dopiero w wolnomyślicielce Mirze znajduje ona sojuszniczkę i przyjaciółkę, która pomaga poskładać w całość puzzle jej poplątanej biografii, przywołującej traumatyczne wspomnienia. Im bardziej obie kobiety zgłębiają tajemnice wioski, tym bardziej są podejrzewane o czary.

Akcja duńskiej familijnej produkcji "Najpiękniejsze Święta" rozgrywa się w czasie Bożego Narodzenia tuż po wojnie. 9-letnia Stine przyjeżdża pociągiem do niewielkiej, górskiej wioski w poszukiwaniu schronienia. Spotyka tam szewca Andersena - zgorzkniałego, samotnego mężczyznę. Spotkanie tej dwójki na zawsze odmienia ich życie. Mała, urocza dziewczynka wprowadza magię świąt do osady i uświadamia wszystkim, że życie jest najpiękniejsze, kiedy można je dzielić z innymi.

Pora na zimowe spotkanie z Kicią Kocią na wielkim ekranie! W animacji "Kicia Kocia pod choinkę " wspólnie odwiedzimy bibliotekę, wsiądziemy do pociągu i pobawimy się w śniegu! Co jeszcze czeka naszą sympatyczną bohaterkę? W życiu Kici Koci ciągle coś się dzieje. Kiedy nie lepi bałwana i nie rzuca się śnieżkami z Packiem, Adelką i Juliankiem, rusza z tatą w podróż i przekonuje się, że kolej to świetna sprawa! Innego dnia w poszukiwaniu lektur do poduszki zajrzy do biblioteki, gdzie dowie się, jak powstają książki. Także w domu czeka na nią sporo nowości. Wraz z babcią przyrządzi smaczną zupę i upiecze ciasteczka, żeby chwilę później ganiać z odkurzaczem po całym pokoju. Z nadmiaru wrażeń trochę się rozchoruje i nie będzie mogła zasnąć, ale dzięki pomocy czujnej mamy szybko stanie na nogi!



Bohaterkami hiszpańskiego horroru "Krwawa komunia" są dwie osiemnastolatki - spokojna Sara i ekstrawertyczna Rebeca. Dziewczyny znajdują starą lalkę przebraną w komunijną sukienkę, a następnego dnia zaczynają zauważać dziwne plamy na ciele, słyszeć głos małej dziewczynki i są atakowane przez tajemnicze siły. Muszą szybko poznać historię lalki, zanim oszaleją i krwawo skończą ze sobą jak ich poprzedniczka.



Horror "Dark Windows" opowiada o czwórce nastolatków: Tilly, Monice, Peterze i Allison, która uczestniczy w wypadku samochodowym. Allison umiera z powodu odniesionych obrażeń. Podczas stypy wujek Allison konfrontuje się z grupą i obwinia ich o jej śmierć. Monica sugeruje, aby wyjechali z miasta i zatrzymali się w domku letniskowym jej dziadków na amerykańskiej wsi. Tu będą mogli przepracować żałobę po stracie przyjaciółki i pozostać poza zasięgiem wzroku, dopóki wszystko się nie uspokoi. Kiedy docierają do domu, wszystko wydaje się normalne i spokojne, dopóki zamaskowany mężczyzna nie zaczyna ich terroryzować i karać w najstraszliwszy sposób...

Już w środę do polskich kin weszły również dwa inne horrory. Rok po serii krwawych zabójstw w wigilię Bożego Narodzenia, psychopatyczny morderca powraca do sielankowego miasteczka Angel Falls. Znowu nikt nie może czuć się bezpiecznie. Przerażona Winnie, która rok wcześniej straciła brata i bliską przyjaciółkę, wypowiada życzenie, że wolałaby nigdy się nie urodzić. Czasami jednak lepiej, gdy życzenia się nie spełniają... Tak w skrócie brzmi opis komediowego horroru o wpadającym w ucho tytule "Nóż w nocnej ciszy" .

Z kolei bohaterką horroru "Służka" jest młoda i piękna Sam. Dziewczyna wraz ze swoich chłopakiem chce odnaleźć przyjaciółkę, która została porwana przez tajemniczego demona. Aby ją uratować, muszą zgłębić pradawne rytuały, które otwierają wrota do piekieł.