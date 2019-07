Weekend w kinie: Taksówkarz, straszna lalka i Beatlesi

Tylko pięć filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 12 lipca. To komedia akcji "Stuber", muzyczny "Yesterday", horror "Annabelle wraca do domu", familijny "Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki" oraz animacja "Wielka podróż Cyrkielki".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Stuber" [trailer] materiały dystrybutora

Głównym bohaterem bijącej rekordy popularności komedii akcji "Stuber" jest Stu (Kumail Nanjiani) - gadatliwy, dobrze wychowany, niechętnie podejmujący ryzyko Milenials, który nocami dorabia jako kierowca Ubera. Vic (Dave Bautista) to z kolei detektyw w średnim wieku, samiec typu alfa. Rozwodnik, wziął ślub ze swoją pracą, zaniedbując niestety obowiązki rodzicielskie wobec dorosłej córki, Nicole. Pewnego dnia, opuszczając gabinet okulisty po laserowej operacji wzroku, Vic otrzymuje cynk na temat miejsca pobytu dealera narkotyków, który zamordował jego partnera. Niezdolny do prowadzenia samochodu z powodu ograniczonego widzenia po operacji, Vic wzywa Ubera i - tak, zgadliście, to Stu odpowiada na jego wezwanie. Czy ci dwaj tak różni faceci mogą zgodnie dzielić Nissana podczas polowania na handlarzy narkotyków w Los Angeles?