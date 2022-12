"Śubuk" to trafiająca prosto w serce, wypełniona emocjami, optymizmem i czułym humorem opowieść o kobiecej sile, radości życia, odmiennym postrzeganiu świata i ukrytym potencjale, który drzemie w każdym z nas. W roli głównej, po raz pierwszy w swojej karierze, występuje aktorskie odkrycie ostatnich lat, Małgorzata Gorol , znana m.in. z filmów "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej i "Magnezja" Macieja Bochniaka . Wspierają ją Andrzej Seweryn , Aleksandra Konieczna , Marta Malikowska , Filip Pławiak oraz po raz pierwszy na ekranie - Wojtek Krupiński i Wojciech Dolatowski. Reżyserem "Śubuka" jest Jacek Lusiński , twórca poruszającego obrazu "Carte Blanche" . Wspólnie z Szymonem Augustyniakiem jest on również autorem scenariusza, który wygrał prestiżowy konkurs Script Pro w 2019 roku.

Rok 1989. Młoda dziewczyna, Maryśka zachodzi w ciążę ze starszym od niej milicjantem Darkiem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych Maryśka decyduje się urodzić, a Darek usuwa się z jej życia. Wkrótce potem na świat przychodzi jej syn, w którego wychowaniu wspiera ją starsza siostra, Marta. Bardzo szybko okazuje się, że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie wycofany, zamknięty w sobie, a jedyne wypowiadane przez niego słowo to "śubuk". Mijają kolejne lata, syn Maryśki zostaje wyrzucony z przedszkola, a po jakimś czasie pojawia się diagnoza lekarzy: chłopiec ma autyzm.



"Śubuk" to najnowsze dzieło producentów "Carte Blanche", "Ostatniej Rodziny" i nominowanego do Oscara hitu "Boże Ciało", który w kinach zobaczyło łącznie prawie 1,6 miliona widzów. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji.

Maryśka początkowo nie wie, jak odnaleźć się w tej sytuacji, a w Polsce lat 90. nikt nie rozumie tego zaburzenia. Kobieta ma przeciwko sobie również zawziętego sąsiada Feliksa, który - słysząc krzyki dziecka w mieszkaniu - donosi na policję, że ta znęca się nad synem. Maryśka jednak nie poddaje się i postanawia dowiedzieć się jak najwięcej o autyzmie oraz zrobić wszystko, aby jej syn mógł podjąć normalną edukację. Wie bowiem, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny, ale wymaga więcej uwagi i cierpliwości od otoczenia. Rzucając wyzwanie służbie zdrowia i polskiemu systemowi oświaty, Maryśka odnajduje inne matki w podobnej sytuacji, ignorowane przez system. Od tej pory kobieta nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel oraz zapewnić swojemu synowi społeczną akceptację i zrozumienie.

Gwiazdor filmu "Stranger Things" David Harbour wcielił się w postać nietypowego świętego Mikołaja w filmie "Dzika noc" . Na ekranie zobaczymy również: Johna Leguizamo , Edi Patterson, Cama Gigandeta , Alexa Hassella i Beverly D'Angelo . Za reżyserię obrazu odpowiedzialny jest norweski twórca Tommy Wirkola ( "Hansel & Gretel: Łowca czarownic" ). Scenariusz wyszedł spod pióra Pata Caseya i Josha Millera ( "Sonic 2.Szybki jak błyskawica" ). Kiedy pewna bogata rodzina zostaje zakładnikami w Wigilię, przestępcy nie są przygotowani na niespodziewanego bojownika. Święty Mikołaj jest na miejscu i ma zamiar pokazać, dlaczego Mikołaj nie będzie w tym roku taki święty.



"Nitram" to hipnotyczny thriller psychologiczny z fenomenalną rolą nagrodzonego na festiwalu w Cannes Caleba Landry'ego Jonesa . Film inspirowany jest życiem Martina Bryanta, sprawcy największej masowej strzelaniny w historii Australii z 1996 roku. "Nitram" to pogłębiona próba zrozumienia, co sprawiło, że przeciętny, nieco oderwany od rzeczywistości chłopak wkroczył na ścieżkę zbrodni. Justin Kurzel ( "Makbet" , "Assassin's Creed" ) po raz kolejny udowadnia, że rodzinne problemy, emocjonalne deficyty i dorastanie w samotności to wybuchowa mieszanka. Precyzyjnie wyreżyserowane kino, które zamiast szokować brutalnymi scenami, budzi instynktowny niepokój.

Dokument "Kociarze" to wzruszająca, piękna i wspaniale nakręcona opowieść o dziewięciu mężczyznach, którzy kochają koty. Reżyserka Mye Hoang na bohaterów swojego filmu wybiera osoby, które dzieli wszystko - zawód, status majątkowy, miejsce zamieszkania czy wiek. Łączy je jednak miłość do kotów i nieodparta chęć pomocy wszystkim czworonogom, których spotykają na swojej drodze. W "Kociarzach" śledzimy losy strażaka, aspirującego aktora, kierowcy ciężarówki, kaskadera, prezesa, policjanta, programisty, nauczyciela i bezdomnego imigranta żyjącego na ulicach Nowego Jorku. Życie każdego z nich zostało na zawsze zmienione przez pojawienie się urokliwego futrzaka, którego spotkali na swojej drodze.

Wideo "Kociarze" [trailer]

Vicky - jedna z bohaterek dramatu "Pięć diabłów" - to samotna dziewczynka mieszkająca w sennym, górskim miasteczku. Jest obdarzona osobliwym talentem: potrafi chwytać i odtwarzać wszystkie możliwe zapachy, które zbiera kolejno w starannie oznakowanych słoiczkach. Wśród nich szczególne miejsce zajmują te poświęcone zapachowi jej mamy, Joanne (znana z "Życia Adeli" Adèle Exarchopoulos ), która jest trenerką aqua aerobiku, a po pracy pływa w jeziorze pod czujnym okiem córki. Pewnego dnia w ich domu pojawia się siostra męża Joanne - tajemnicza Julia. Zaintrygowana tą niespodziewaną obecnością dziewczynka "kradnie" jej zapach i odtwarzając go, przenosi się w przeszłość kobiety. Zaczyna tym samym odkrywać zaskakujące sekrety i wskrzeszać historię, która wpłynęła na los jej rodziny.



Fabularny debiut pełnometrażowy Grzegorza Mołdy "Matecznik" opowiada o warunkowo zwolnionym z poprawczaka nastoletnim Karolu ( Michał Zieliński ), który przebywa w mieszkaniu treningowym. Objęty dozorem elektronicznym rozpoczyna swoje życie na nowo. W codziennym "treningu życia" może liczyć na pomoc Marty ( Agnieszka Kryst ). Relacja między nimi pogłębia się i stwarza szansę na coś więcej. Z czasem lekcje Marty stają się coraz bardziej niekonwencjonalne, a relacja z Karolem przeradza się w dwuznaczną więź.

"Wielki zielony krokodyl domowy" to ekranizacja serii książek dla dzieci autorstwa Bernarda Wabera. Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn, Josh ( Winslow Fegley ) z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a - śpiewającego krokodyla, który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę i mieszka na strychu ich domu. Ta dwójka szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle'a czycha zły sąsiad, pan Grumps (Brett Gelman), Primmowie muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valenti ( Javier Bardem ), aby pokazać światu, że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o wspaniałej osobowości.



Bohaterką filmu familijnego "Uwolnić Poly" jest dziesięcioletnia Cecile, która z mamą przeprowadza się do jej rodzinnego miasteczka. Dziewczynka czuje się tu obco, nie ma przyjaciół i nie potrafi się odnaleźć w nieznanym miejscu. Nic dziwnego, że z radością przyjmuje wiadomość o pojawieniu się w okolicy objazdowego cyrku. Cecile jest zachwycona prezentowanymi przez artystów sztuczkami, a cyrkowe zwierzaki kradną jej serce. Szczególną sympatią dziewczynka obdarza Poly - uroczego kucyka o niesamowitych zdolnościach. Wkrótce okazuje się, że gburowaty właściciel cyrku bardzo źle traktuje swoje zwierzęta, a szczególnie biednego Poly. Cecile układa więc brawurowy plan ratunkowy. Wykrada kucyka i z pomocą miejscowych dzieciaków i tajemniczego pana Victora rusza w pełną przygód i niebezpieczeństw podroż w poszukiwaniu dobrego domu dla swojego czworonożnego przyjaciela.

Wideo "Uwolnić Poly": Polski zwiastun

Czasami lepiej posłuchać młodszej siostry! Przekonuje się o tym Piotrek, bohater animacji "Kierunek: Księżyc!" , który pewnej nocy odkrywa, że mała Ania zniknęła. Gdy próbowała pomóc w spełnieniu magicznej przepowiedni gadającemu robaczkowi, panu Żukosławowi, porwał ją zły Lunos. Aby uratować siostrę, chłopiec nie ma wyjścia - musi udać się za nią na Księżyc! Podczas tej nieprawdopodobnej wyprawy połączy swe siły ze strzegącym dziecięcych snów Piaskunem, weźmie udział w kosmicznym wyścigu po Drodze Mlecznej i poprosi o wsparcie Nocną Wróżkę. Zanim Piotrek odnajdzie Anię, czeka go mnóstwo przygód. Niekiedy starszy brat może mieć większą moc niż niejeden superbohater!