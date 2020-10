Weekend w kinie: Strachy na lachy

Pięć filmów wchodzi na ekrany naszych kin w ostatni piątek października. Polscy dystrybutorzy dobrze przygotowali się na Halloween, gdyż aż cztery z nich: "Szkoła czarownic: Dziedzictwo", "Come Play", "Numer 32" i "Gniazdo zła" - to horrory. Stawkę uzupełnia thriller w gwiazdorskiej obsadzie zatytułowany "Obraz pożądania".

Takie gwiazdy, jak Elizabeth Debicki, Claes Bang, Donald Sutherland, a nawet Mick Jagger grają główne role w "Obrazie pożądania" Giuseppe Capotondiego. Ten ostatni wciela się w nim w ekscentrycznego milionera o nazwisku Cassidy, który niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Bang). Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice (Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. James przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać.