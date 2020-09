Weekend w kinie: Seksafera i artyści

Pięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w pierwszy weekend września. Najgłośniejszą z premier jest zdecydowanie "Pętla" Patryka Vegi - reżyser oparł fabułę produkcji na słynnej seksaferze na Podkarpaciu. Pozostałe tytuły to: islandzkie "Daleko od Reykjaviku", węgierskie "Najgorsze wiersze świata", niemieckie "Przesłuchanie" oraz duńska animacja "Vitello".

Wideo "Pętla": Zwiastun kinowy

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela (Antoni Królikowski), głównego bohatera wyreżyserowanej przez Patryka Vegę "Pętli" oraz dwóch braci z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu. Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z "górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu - prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.