Weekend w kinie: Potyczki

Dziesięć tytułów, w tym aż trzy polskie: thriller "Zimna gra", animacja "Basia 3" i młodzieżowa komedia "#Jestem M. Misfit", zadebiutowało na ekranach polskich kin w piątek, 8 listopada. Stawkę uzupełniają m.in. nowa odsłona "Terminatora" i wojenna superprodukcja "Midway".

Szpiedzy, zimna wojna i wyścig mocarstw - "Ukryta gra" Łukasza Kośmickiego, najnowsza produkcja założonego przez Piotra Woźniaka-Staraka Watchout Studio, to trzymający w napięciu thriller szpiegowski. Jego akcja przenosi widzów do wyjątkowej scenerii warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki lat 60., w której rozgrywa się tytułowa potyczka. Film wciąga za kulisy wielkiej międzynarodowej polityki i ponadczasowego konfliktu mocarstw. W czasie zimnej wojny amerykańskie tajne służby porywają genialnego matematyka, aby stanął do szachowego pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi. Międzynarodowy turniej okazuje się jednak tylko przykrywką dla szpiegowskiej gry, w której stawką jest powstrzymanie konfliktu nuklearnego. W filmie wystąpiła gwiazdorska międzynarodowa obsada, m.in. Bill Pullman, Robert Więckiewicz, Lotte Verbeek i Aleksiej Sieriebriakow.