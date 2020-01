Weekend w kinie: Pomocy!

Cztery filmy weszły na ekrany polskich kin w piątek, 10 stycznia. To w niezbyt dobrym świetle prezentująca kobiety rodzima komedia "Mayday" w gwiazdorskiej obsadzie, palestyński kandydat do Oscara "Tam gdzieś musi być niebo i aż dwie animacje: "Tajni i fajni" oraz "Marona - psia opowieść".

Scenariusz komedii "Mayday" powstał na podstawie sztuki, która podbiła serca widzów na całym świecie, a w samej Polsce wystawiana była tysiące razy. Janek Kowalski (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie - jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz... jest mężem Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Janek jednak kocha je równie mocno - jedna go wspiera, a druga sprawia, że czuje się jak mężczyzna. Pewnego dnia zdarza mu się nieoczekiwany wypadek. Paniczna ucieczka ze szpitala, grupa bandytów żądająca zawrotnej sumy pieniędzy oraz depczący mu po piętach policjant (Andrzej Grabowski), to nic w porównaniu z tym, co może się stać z życiem Janka, jeżeli którakolwiek z jego ukochanych dowie się o podwójnym małżeństwie...