Weekend w kinie: Polsko-rosyjska rywalizacja o Oscara

W piątek, 11 października, na ekrany polskich kin trafia aż 10 premierowych tytułów. Najciekawiej zapowiada się bezpośrednia rywalizacja polskiego i rosyjskiego kandydata do Oscara: "Bożego Ciała" Jana Komasy i "Wysokiej dziewczyny" Kantemira Bałagowa. Od piątku możemy również oglądać "Ślicznotki", w których Jennifer Lopez kreuje najlepszą rolę w swej karierze.

"Boże Ciało" Jana Komasy to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Główną rolę w filmie, który jest polskim kandydatem do Oscara, gra Bartosz Bielenia.

"Wysoka dziewczyna" to nagrodzony w Cannes, trzymający za gardło i gęsty od emocji film Kantemira Bałagowa, oglądamy miasto i ludzi podnoszących się z ruin. Opowieść o dwóch przyjaciółkach, które pragną otrząsnąć się z wojennej traumy, toczy się w 1945 roku w Leningradzie, który dochodzi do siebie po latach oblężenia. Bohaterki "Wysokiej dziewczyny", Masza i Ija, próbują nie tylko zapomnieć o tym, czego doświadczyły, ale także przypomnieć sobie kim były, nim zardzewiały ich plany, emocje i uczucia. Film jest rosyjskim kandydatem do Oscara.

"Ślicznotki" to inspirowana prawdziwym wydarzeniem, o którym głośno było w 2015 roku dzięki artykułowi w "New York Magazine", historia byłych tancerek nocnego klubu, które mszczą się na swoich klientach (bankierach z Wall Street), za ich ordynarne zachowanie. W głównej roli zobaczymy na ekranie Jennifer Lopez, której partnerują:Constance Wu, Lizzo i Cardi B.

Nagrodzone Złotym Lwem na festiwalu w Berlinie "Synonimy" Nadava Lapida to historia Izraelczyka Yoava, który nie mówi ani słowa po hebrajsku, a francuską stolicę poznaje z nieodłącznym słownikiem w ręku. Nową tożsamość pomaga mu odkryć młoda francuska para, z którą bohater szybko się zaprzyjaźnia. Opierając się na własnych doświadczeniach, Nadav Lapid zastanawia się nad tym, czy można w jednej chwili rozprawić się z przeszłością i narodzić się na nowo. "Synonimy" to angażująca, z każdą sceną coraz bardziej oryginalna tragikomiczna łamigłówka.

"Wojna o prąd" to nakręcona z epickim rozmachem historia wyścigu dwóch wielkich umysłów, Thomasa Edisona (w tej roli Benedict Cumberbatch) oraz Nikoli Tesli (granego przez Nicholasa Houlta). Film ukazuje kulisy morderczej rywalizacji Edisona i Tesli o to, który system elektryczny zrewolucjonizuje nie tylko współczesny obu wynalazcom świat, ale cały następny wiek. Na ekranie zobaczymy także: Michaela Shannona jako inwestora i wynalazcy George’a Westinghouse’a oraz Toma Hollanda, wcielającego się w postać magnata biznesu Samuela Insulla.

"Zombieland 2: Kulki w łeb" to sequel kultowego film, w którym ponownie zobaczymy gwiazdy oryginału: Woody'ego Harrelsona, Jesse'ego Eisenberga, Abigail Breslin i Emmę Stone. Nadszedł czas, by ponownie rozprawić się z zombie. Tym razem spotkamy się w okolicach Białego Domu. Od czasu powstania pierwszego filmu, na świecie pojawiło się mnóstwo nowych zombie, a te, które przetrwały - ewoluowały. I choć z zombie walczyć niełatwo, czasem najtrudniej stawić czoła... rodzinie, zwłaszcza tak złośliwej i nieprzebierającej w środkach rodzinie.



Bohaterką horroru "Zabawa w pochowanego" jest świeżo poślubiona panna młoda (Samara Weaving), która wchodzi do bogatej, ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swego męża (Mark O'Brien), zmuszona zostaje do udziału w uświęconej wieloletnią tradycją zabawie, a ta zmienia się w zabójczą grę, w której każdy uczestnik walczy o przetrwanie.

Animacja "O Yeti!" przedstawia niezwykłą przygodę - wprost z tłocznych ulic Szanghaju trafimy w zapierające dech w piersiach krajobrazy Himalajów. Kiedy nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka, ona i jej psotni przyjaciele - Jin i Peng - nadają mu imię "Everest" i organizują niezwykłą wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do swej rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi. Każdy krok tej wyprawy śledzi jednak Burnish, sprytny milioner, który marzy o schwytaniu Yeti, oraz dr Zara, która pragnie, by Everest wrócił do domu.



"Gordon i Paddy" to animowana historia przyjaźni myszki i komisarza ropucha, którzy łączą siły, by chronić mieszkańców lasu. W trakcie śledztwa prowadzonego w sprawie zaginionych orzechów, komisarz Gordon spotyka Paddy - myszkę, której umiejętności i bezbłędny węch mogą posłużyć w dochodzeniu. Gdy Gordon decyduje się odejść na zasłużoną emeryturę, Paddy staje się nową strażniczką lasu. Przed myszką mnożą się wyzwania: znika jajo srok, gubią się dzieci wiewiórek, a po lesie grasuje lisica. Czas ucieka, a pracy i wątpliwości jest coraz więcej - dlatego niezbędna jest pomoc doświadczonego Gordona. Czy duetowi śledczych uda się schwytać sprawców przestępstw? Ekranizacja znanych w Polsce szwedzkich kryminałów dla dzieci autorstwa Ulfa Nilssona i Gitty Spees to uniwersalna historia o sile przyjaźni. Bohaterowie dzięki współpracy uczą się czegoś nowego, nawet doświadczony Gordon przekonuje się, że pozory mylą i każdy zasługuje na zaufanie.



"Miś Bamse i super miód" to trzecia część przygód tytułowego niedźwiadka. Za reżyserię szwedzkiej produkcji dla najmłodszych odpowiada Christian Ryltenius.