"Trzej muszkieterowie: D’Artagnan" to przedsięwzięcie jakiego we francuskim kinie dawno nie było. Począwszy od samego metrażu, gdyż całość podzielona będzie na dwie części (domknięciem dylogii będą "Trzej muszkieterowie: Milady", których spodziewać się możemy w niedalekiej przyszłości).

Akcja filmu dzieje się od Luwru po Pałac Buckingham, od slumsów Paryża po oblężenie La Rochelle. W królestwie podzielonym wojnami religijnymi i zagrożonym inwazją Anglii, garstka mężczyzn i kobiet skrzyżuje miecze, by ratować Francję. Głównym bohaterem jest tytułowy młodzieniec, który marzy o tym, by zostać muszkieterem. W realizacji tego pragnienia będą próbowali mu pomóc jego nowi przyjaciele: Atos, Portos i Aramis. To u ich boku będzie musiał walczyć nie tylko o wolność, ale na jego barkach będzie spoczywała odpowiedzialność za dalsze losy Francji.

Trudno przypomnieć sobie inny film w ostatnim czasie, potrafiący zgromadzić w obsadzie tyle gwiazd tamtejszego (i nie tylko) kina. Nieco zawstydzony musiał czuć się najmniej znany z tego towarzystwa François Civil , wcielający się w tytułowego D’Artagnana, bo u swojego boku miał Vincenta Cassela (Atos) czy Romaina Durisa (Aramis), a w drugoplanowe role wcielili się m.in.: Eva Green (Milady de Winter), Louis Garrel (król Ludwik XIII), Vicky Krieps (Anna Austriaczka) czy Lyna Khoudri (Konstancja Bonacieux).

Oparty na kultowej mandze film akcji "Rycerze Zodiaku" to pełnometrażowy debiut fabularny Tomasza Bagińskiego , twórcy nominowanej do Oscara "Katedry" . Główny bohater produkcji, Seiya ( Mackenyu ) podczas jednej z walk nieświadomie odkrywa swoje mistyczne moce, o których istnieniu nie miał pojęcia. Seiya trafia do świata walczących bogów, magicznych sztuczek i reinkarnowanej bogini, która potrzebuje jego ochrony. Chłopak będzie musiał przyjąć swoje przeznaczenie i poświęcić wszystko, aby zająć należne mu miejsce wśród tytułowych rycerzy. W obsadzie filmu znalazły się również takie gwiazdy, jak: Sean Bean , Famke Janssen i Nick Stahl .



Główna bohaterka filmu "Tonia" ma 11 lat. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od swoich rówieśniczek, ale to naprawdę wyjątkowa dziewczyna. Żyje w świecie fantazji, jej głowa jest pełna marzeń i niesamowitych pomysłów. Mieszka z babcią i tatkiem, który nadużywa alkoholu. Choć nie jest jej łatwo, z uśmiechem na twarzy mierzy się z codziennymi problemami. Jest sprytna, inteligentna, a przy tym niezwykle urocza. Ma w sobie więcej siły i energii niż niejeden dorosły. Gdy dowiaduje się, że jej ukochany ojciec planuje wyjechać do pracy we Włoszech, postanawia zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. Upija go, wrabia w przyjmowanie porodu cielaka, zaprasza do domu jego kochankę... Kreatywność Tonii nie zna granic. Mimo niepowodzeń, nie poddaje się. Jest przekonana, że dopnie swego. Do czasu, aż na jaw nie wyjdzie skrywana przez lata rodzinna tajemnica.



W tytułowej roli w filmie Marcina Bortkiewicza ( "Noc Walpurgii" ) oglądamy debiutującą na wielkim ekranie nastoletnią córkę reżysera - Mariannę Ame . W jej babcię wcieliła się Małgorzata Zajączkowska - znakomita polska aktorka, a w jej ojca - jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się aktorów młodego pokolenia - Adam Bobik .



Raper i producent muzyczny Małach, czyli Bartłomiej Małachowski , zadebiutował w głównej roli w filmie "Życie w błocie się złoci" . Wcielił się w utalentowanego chłopaka z blokowiska, który razem z kumplami z zespołu hiphopowego marzy o wydaniu płyty. Nie jest mu łatwo. Ojciec alkoholik, opieka nad młodszą siostrą i brak perspektyw to codzienność Lupusa. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy zostaje zatrzymany za posiadanie narkotyków.

Oprócz Małacha w produkcji Piotra Kujawińskiego zagrali też: Michał Pawlik ("Supernova"), Mateusz Kocięcki ("Proceder"), Adrianna Chlebicka ("Hiacynt"), Karolina Bruchnicka ("Córka trenera"), Łukasz "Dudek P56" Dudziński, Wojtek "TPS" Walkiewicz i Jan Nowicki w jednej z ostatnich ról w karierze. Małach, Dudek P56 i TPS nagrali także premierowy utwór, który promuje "Życie w błocie się złoci".

"Book Club. Następny rozdział" to sequel komedii "Pozycja obowiązkowa" z 2018 roku opowiadającej o czterech przyjaciółkach, które na nowo odkrywają radość z seksu po przeczytaniu "Pięćdziesięciu twarzy Greya". Tym razem główne bohaterki wybierają się w podróż do Włoch, o której marzyły przez lata. Zostawiając za sobą rodzinne i zawodowe uwikłania, mogą ponownie skupić się na sobie - czyli być przyjaciółkami, którymi były prawie przez większość życia. Na miejscu przeżyją przygodę, której nigdy nie zapomną. W głównych rolach powracają gwiazdy kina: Diane Keaton , Jane Fonda , Candice Bergen i Mary Steenburgen .



Ryś euroazjatycki uchodzi za najbardziej tajemniczego wśród dzikich kotów i nigdy wcześniej nie udało się sfilmować go w jego naturalnym środowisku. Tego karkołomnego zadania w swoim dokumentalnym debiucie "Ryś. Król puszczy" podjął się Laurent Geslin . Dziewięć lat cierpliwych obserwacji pozwoliło zbudować mu tę niezwykła historię. W sercu rozciągającego się na szwajcarsko-francuskiej granicy łańcucha górskiego Jura leśny spokój przerywają nagle osobliwe, powtarzająca się dźwięki. Wspaniała sylwetka rysia euroazjatyckiego toruje sobie drogę między bukami i jodłami, nawołując głośno w poszukiwaniu wybranki, z którą połączy się w okresie godowym. Tak zaczyna się piękna, pełna zabawnych, choć i dramatycznych zwrotów akcji przygoda, w której centrum znajdzie się rodzina rysiów. Jej życie wyznaczają zmieniające się pory roku, ale i coraz większa ingerencja człowieka w środowisko naturalne dzikich kotów.

Niedźwiedź i mała myszka, tytułowi bohaterowie animacji "Ernest i Celestyna: Misja muzyka" , podróżują do rodzinnej krainy poczciwego misia, aby naprawić zepsute skrzypce. Ta egzotyczna ziemia to również dom najlepszych muzyków na świecie, a jej powietrze stale przesycone jest dającymi radość dźwiękami. Jednak, gdy dwójka przyjaciół przybywa na miejsce, okazuje się, że granie jakiejkolwiek muzyki zostało tu zakazane wiele lat temu. Dozwolona jest tylko jedna nuta. Wszystko to za sprawą ustanawiających wymyślne prawa sędziów, którym przewodzi ojciec Ernesta. Dla niedźwiedzia i jego mysiej przyjaciółki to niewyobrażalne, bo oboje kochają wszelkie dźwięki. Wspólnie z poznanymi przyjaciółmi oraz tajemniczą zamaskowaną postacią, spróbują przywrócić muzykę i szczęście do krainy niedźwiedzi.