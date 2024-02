"Dziewczyna influencera" reklamowana jako pierwszy polski film o gwiazdach social mediów. To opowieść o ludziach, którzy prezentują na pozór idealne życie, pełne beztroskich i luksusowych podróży, markowych ubrań i niekończącej się zabawy. Jednak, jak pokazała Pandora Gate, głośna afera obnażająca prawdziwe oblicze YouTuberów, świat internetu skrywa wiele mrocznych tajemnic. "Dziewczyna influencera" to elektryzująca opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. To obraz rzeczywistości, ukrytej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów z YouTube'a i lukratywnymi kontraktami sponsorów. Ponad wszystko jednak to przejmująca historia o tych, dla których liczba fanów i lajków określa poczucie własnej wartości, pasja graniczy z obsesją, a toksyczna rywalizacja rodzi mroczne sojusze.

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner ), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi ( Kamil Wodka ), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi ( Olga Kalicka ) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się ze znaną fit-blogerką Paulą ( Joanna Koroniewska-Dowbor ), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.

"Obsesja" to fascynujący thriller psychologiczny Todda Haynesa z brawurową rolą Natalie Portman , która prezentuje studium szaleństwa na miarę jej aktorskiego popisu w "Czarnym łabędziu" . Film jest nominowany do Oscara w kategorii "najlepszy scenariusz oryginalny". Aktorka Elizabeth (Portman) jest zafascynowana Gracie ( Julianne Moore ): historią jej życia, jej mężem ( Charles Melton ), domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic - i swojej wersji prawdy.



W filmie "Argylle. Tajny szpieg" Bryce Dallas Howard wciela się w Elly Conway, samotną autorkę bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfiem. Ale kiedy fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle'u i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego, zaczyna odzwierciedlać działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością. W towarzystwie Aidena, uczulonego na koty szpiega, Elly (nosząca Alfiego w plecaku) ściga się po całym świecie, aby być o krok przed zabójcami. Granica między fikcyjnym światem Elly a prawdziwym zaczyna się zacierać.

Film wyreżyserował Matthew Vaughn , autor takich produkcji, jak "Kick-Ass" , "X-Men: Pierwsza klasa" oraz seria "Kingsman". Autorem scenariusza jest Jason Fuchs ( "Wonder Woman" ). Wrażenie robi gwiazdorska obsada produkcji. Znaleźli się w niej oprócz Bryce Dallas Howard m.in. Henry Cavill , Samuel L. Jackson , Catherine O'Hara , Bryan Cranston , John Cena , Ariana DeBose , Sam Rockwell oraz ikona muzyki Dua Lipa . Będzie to jej aktorski debiut.



Ekranizacja światowego bestsellera "Cudowny chłopak" porwała 1,5-milionową widownię w każdym wieku, dostarczając nie tylko znakomitej rozrywki, ale także wielkich wzruszeń i okazji do przemyśleń. Jej kontynuacja - "Cudowny chłopak. Biały ptak" - to kolejna niezwykła opowieść o potrzebie akceptacji, odwadze, miłości i walce o przetrwanie.

Minęło kilka lat od wydarzeń znanych z "Cudownego chłopaka". Julian usunięty ze szkoły za niekoleżeńskie traktowanie małego Auggiego, próbuje odnaleźć się w liceum. Rozgoryczony, wściekły na cały świat, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Na życzliwość reaguje niechęcią. Nie umiejąc sobie poradzić z poczuciem winy izoluje się od szkolnej społeczności. Jego nieco ekscentryczna babcia wie jednak, że każdy zasługuje na drugą szansę. Postanawia podzielić się z Julienem poruszającą historią swojej młodości. Jej niezwykłe losy są dowodem na to, że ten kto ma w sercu odwagę, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka potrafi dokonać rzeczy, o które sam by siebie nie podejrzewał. Czy ta niezwykła historia miłości i walki o przetrwanie odmieni Juliana?

"Pieśni ziemi" to dla reżyserki, która przed trzydziestu laty opuściła rodzinny dom, niezwykle osobisty film. Margreth Olin odwiedza z kamerą górskie rejony zachodniej Norwegii, by podążając śladami rodziców, odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd jestem? Historia rodzinna zamienia się tu w zapierający dech wizualno-dźwiękowy poemat. Stosując podwójną skalę - mikro i makro - dokument odsłania przed nami świat intymny i zarazem bardzo uniwersalny. Kamera towarzyszy jej ojcu przez cztery pory roku. Mężczyzna wędruje śladami przodków przez dzikie, górskie rejony swojej małej ojczyzny. Jego marszrucie towarzyszy głęboka refleksja nad sensem życia i relacjami człowieka z naturą.

11-letni Dom - główny bohater sportowego filmu dla całej rodziny "Wielkie marzenia" - chce być jak Dominik Hašek, gracz czeskiej reprezentacji w hokeja, której zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich w Nagano w 1998 roku wprowadziło Czechy w stan euforii. Chłopak postanawia założyć własną drużynę hokejową i wraz z przyjaciółmi przygotowuje się do decydującego meczu...

Tytułowy bohater animacji "Katak. Podwodna przygoda" należy do białuchów, których nazwa wywodzi się od białego koloru ciała. Nie są takie od urodzenia, jaśnieją z wiekiem. Skóra zwierzątka uparcie pozostaje szara, dlatego musi ono inaczej udowodnić całej gromadzie, że nie jest już dzieckiem. Gdy jego babcia opowiada z tęsknotą o dziadku żyjącym na drugim końcu oceanu, Katak postanawia wziąć sprawy w swoje płetwy. Podczas poszukiwania krewnego połączy siły z natrętnym, ale przezabawnym jesiotrem i przekona się, że warto było ćwiczyć nurkowanie. Młody ssak morski pozna siłę rodziny i wreszcie poczuje się wśród bliskich jak ryba w wodzie!