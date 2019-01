Weekend w kinie: Panie piją, panowie ćpają

"Zabawa zabawa" - nowy film Kingi Dębskiej o alkoholizmie wśród odnoszących sukcesy Polek, "Bumblebee" - nowa odsłona przygód jednego z najpopularniejszych Transformersów i "Mój piękny syn" - oparta na dwóch bestsellerach prawdziwa historia o miłości silniejszej niż uzależnienie - to trzy spośród sześciu produkcji, które zadebiutują na ekranach kin w pierwszy piątek 2019 roku. Pozostałe premiery to francuski film kostiumowy "Władca Paryża", hiszpańskojęzyczny dramat "Sergio i Siergiej" oraz animacja "Sekretny świat kotów".

"Zabawa zabawa" to trzy przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia, opowiedziane w charakterystycznym stylu Kingi Dębskiej, która - jak mało kto - potrafi dotrzeć do serc widzów, tworząc "kino terapeutyzujące" - pełne emocji, wzruszeń i pełnokrwistych bohaterów. 40-letnia prokurator Dorota (Agata Kulesza) pije, by - jak sama mówi - "nie zwariować". Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia - w tym wypadek samochodowy - popełnione "pod wpływem". Skutecznie pomaga jej w tym mąż, znany polityk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Maria Dębska) lubi ostro imprezować, ale świetnie się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg - Teresy (Dorota Kolak) każdy pretekst jest dobry, żeby się napić. Alkoholu nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu dziecięcym, którego jest ordynatorem. Pijana decyduje się operować dziecko. Wkrótce, w życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich problem przybierze na sile. Czy wspierane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą go w porę pokonać?