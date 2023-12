"Ferrari"

Filmowa biografia legendarnego kierowcy wyścigowego i włoskiego macho Enzo Ferrariego od dawna budzi emocje. Wielbiciele założyciela jednej z najszybszych marek aut świata nie mogli się doczekać premiery filmu Michaela Manna. Reżyser zebrał na planie gwiazdy kina. Tytułową rolę zagrał Adam Driver, który długo czekał na taką rolę! Oprócz niego w obsadzie znaleźli się: Penélope Cruz , Shailene Woodley i Patrick Dempsey .

Reklama

"Zawiedzeni mogą być ci, którzy po tym filmie spodziewali się zawrotnej akcji. (...) I choć trudno w produkcji uniknąć scen wyścigów, to obraz Manna jest raczej 'studium przypadku'. 'Ferrari' to historia koncentrująca się w dużej mierze na psychologii, motywacjach bohaterów" - pisze w swej recenzji Kuba Armata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ferrari" [trailer] materiały prasowe

"Dream Scenario"

"Dream Scenario" to najnowsza produkcja Nicolasa Cage'a. Tym razem hollywoodzki gwiazdor gra profesora akademickiego, który nagle staje się internetowym celebrytą - co noc śni się obcym ludziom na całym świecie. To niezwykle osobisty projekt dla aktora, który wbrew sobie stał się bohaterem internetowych memów.

"Nie zostałem aktorem, żeby stać się memem. To było [dla mnie] coś nowego. Pomyślałem, że może zachęci to kogoś do obejrzenia moich filmów. Nie miałem jednak nad tym kontroli" - mówi Cage. Podobnej stygmatyzacji doświadcza bohater "Dream Scenario". "[On też] nie ma kontroli nad tym niewytłumaczalnym fenomenem" - dodaje aktor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dream Scenario" [trailer] materiały prasowe

"Pieśni wielorybów"

"Pieśni wielorybów" to spektakularny wizualnie dokument, pokazujący historię ewolucji tych waleni i ich ogromne znaczenia dla zachowania równowagi całej planety. Twórcy zabierają widzów w podróż po Afryce, Azji, Oceanii, Arktyce i Antarktydzie, tropem tych ogromnych ssaków.

Oprócz zapierających dech w piersiach ujęć, wrażenie robi także oryginalna ścieżka dźwiękowa, w której wykorzystano muzykę między innymi Leonarda Cohena, Jóhanna Gunnara Jóhannssona, Sigur Rós czy Kronos Quartet. Narratorką filmu jest popularna wokalistka Margaret.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pieśni wielorybów" [trailer] materiały prasowe

"Superagent"

Bohater filmu "Superagent" - niezdarny policjant i zmora całego wydziału - odkrywa, że jego babcia, uczestniczka przebojowego reality show, została porwana przez meksykański kartel narkotykowy. Aby wyrwać staruszkę z rąk gangsterów, mężczyzna i jego ekipa muszą dostarczyć bandziorom warte fortunę kamienie szlachetne. A nie będzie to łatwe, bo drogocenne klejnoty znajdują się w niedostępnych miejscach w Abu Zabi i Meksyku. Wszystko komplikuje też presja czasu, bo na wykonanie swojego zadania są tylko trzy dni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Superagent" [trailer] materiały prasowe

"Matka Teresa i ja"

Kavita, mieszkająca we współczesnym, tętniącym życiem Londynie, staje w obliczu miłosnych i rodzinnych trudności. W poszukiwaniu odpowiedzi na wiele nurtujących ją pytań, udaje się do indyjskiej wioski, gdzie spędziła dzieciństwo. Odkrywa tam niezwykłą historię Matki Teresy z Kalkuty i jej oddanej służby ubogim. Dzięki temu odnajduje współczucie, szczęście i sens w swoim życiu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Matka Teresa i Ja" [trailer] materiały prasowe

"Wandea. Zwycięstwo albo śmierć"

Akcja filmu "Wandea. Zwycięstwo albo śmierć" rozgrywa się w roku 1793. Minęły trzy lata, odkąd były oficer Królewskiej Marynarki Wojennej, przeniósł się na emeryturę do swojego domu w Wandei. W kraju obietnice Rewolucji Francuskiej ustępują miejsca rozczarowaniu. Burzy się gniew chłopów: wzywają młodego emeryta, by objął dowództwo nad powstaniem. W ciągu kilku miesięcy bezczynny marynarz staje się charyzmatycznym przywódcą.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wandea. Zwycięstwo albo śmierć" [trailer] materiały prasowe

"Wszystkie dźwięki ciszy"

"Wszystkie dźwięki ciszy" to produkcja familijna. Jamie właśnie rozpoczęła naukę w szkole z internatem dla niesłyszących. Gdy dowiaduje się, że jej ukochana babcia zachorowała i trafiła do szpitala, dziewczyna razem z nowo poznaną koleżanką potajemnie wyrusza w daleką podróż do Paryża, by zobaczyć się z babcią. Szybko okazuje, że wyprawa będzie trudniejsza niż zakładała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wszystkie dźwięki ciszy" [trailer] materiały prasowe