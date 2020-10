Weekend w kinie: Niebo, piekło, czyściec

Sześć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 23 października. Są wśród nich dwie polskie produkcje: obyczajowy "Polot" i religijny "Czyściec". Stawkę uzupełniają: horror "Saint Maud", melodramat "Za wcześnie", dramat science fiction "Kwiat szczęścia" oraz komediodramat "My dwie".

Małgorzata Kożuchowska gra główną rolę w pełnym nad wyraz brutalnych scen religijnym "Czyśćcu" Michała Kondrata. Wciela się w Fullę Horak, która w czasie wizyty u znajomych poznaje kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy, pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia Barat - zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny d’Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce "Piękna Pani" w rozdziale "Zaświaty". A zawarta w niej mądrość wykroczy poza czas i przestrzeń, łącząc w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz objawienia świętego Ojca Pio, błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowalskiej.