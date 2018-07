Weekend w kinie: Najmocniejsi

Siedem filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 13 lipca. Najgłośniejsze z premier to z całą pewnością: katastroficzny film akcji "Drapacz chmur" z Dwaynem Johnsonem w roli głównej i sequel animacji "Iniemamocni", zrealizowany po czternastu latach od debiutu "jedynki".

Choć od premiery animacji Brada Birda minęło już prawie 14 (!) lat, to wyreżyserowani przez tego samego reżysera "Iniemamocni 2" zaczynają się dokładnie w miejscu, gdzie pierwsza część miała swój finał. Może i na twarzach bohaterów nie przybyło zmarszczek, ale przez dekadę zdecydowanie zmieniła się mentalność... Teraz to mężczyźni siedzą w domu, opiekując się dziećmi, a kobiety realizują się w pracy. Tak przynajmniej wynika z badań Winstona Deavora - biznesmena, który Iniemamocnym oferuje powrót na szczyt, gdy po ostatniej nieudanej akcji politycy spychają superbohaterów do podziemia. Kuszona wizją stabilnej przyszłości Helen decyduje się znów wskoczyć w strój Elastyny, podczas gdy Bob - Pan Iniemamocny - dostaje pod opiekę trójkę dorastających pociech. Gdy jednak na drodze Elastyny staje podstępny Ekrantyran, od razu staje się jasne, że bez pomocy zdolnej familii się nie obejdzie...