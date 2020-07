Weekend w kinie: Na topie czy tu i teraz?

Pięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 10 lipca. To muzyczna produkcja "Na topie", komedia "tuiteraz", familijna "Zaklinaczka", animacja "Wiking i magiczny miecz" oraz horror "Więzień zero". O tym ostatnim było głośno ze względu na szokujące sceny przemocy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Więzień zero" [trailer] materiały dystrybutora

Położona na Północnym Atlantyku wyspa St. Leonard, gdzie rozgrywa się akcja horroru "Więzień zero", to nie tylko więzienie dla największych zwyrodnialców z całego świata. To również miejsce, w którym przeprowadzane są najbardziej radykalne eksperymenty na ludziach. Gdy jeden eksperyment się nie powiedzie, cała wyspa stanie się przerażającym labiryntem bez wyjścia dla zdesperowanych ocalałych.