Weekend w kinie: Miłość na przekór wszystkim

Sześć tytułów wchodzi na ekrany polskich kin 12 marca. Najgłośniejsze z premier to pełne gwiazd hollywoodzkie produkcje: melodramat "Amonit" oraz film science-fiction "Ruchomy chaos".

Wyreżyserowany przez Francisa Lee i oparty na faktach melodramat "Amonit" przenosi nas do Anglii roku 1840. Mary Anning (Kate Winslet) jest paleontologiem i kolekcjonuje skamieliny. Aby utrzymać siebie i chorą matkę sprzedaje je turystom. Pewnego dnia jeden z turystów, Roderick Murchison (James McArdle) wraz z żoną Charlotte (Saoirse Ronan) przychodzą do pracowni Mary. Roderick prosi Mary, aby zaopiekowała się Charlotte, u której zdiagnozowano melancholię. To dwie kobiety z zupełnie innych światów. Jednak pomimo innych osobowości Mary i Charlotte odkrywają, że każda z nich może zaoferować to, czego szuka druga.



Co ciekawe, już przed premierą film wzbudzał kontrowersje. Ukazany w filmie romans między kobietami oburzył spadkobierców Anning. Według nich brakuje jednoznacznych dowodów na to, że Mary była lesbijką. "Czy filmowcy muszę uciekać się do niepotwierdzonych aspektów seksualności znanej osoby, by uatrakcyjnić już i tak wyjątkową historię? Wyobraźcie sobie wstyd, jaki poczułaby [Mary Anning], gdyby wiedziała, że jej życie intymne jest przedmiotem dyskusji i można zobaczyć je na ekranie kinowym" - napisała Barbara Anning, spadkobierczyni paleontolożki. Głośno było również o zbyt odważnych - zdaniem niektórych - miłosnych scenach pomiędzy Winslet i Ronan.