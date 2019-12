Weekend w kinie: Mikołajki

Osiem filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 6 grudnia. Dominują wśród nich produkcje familijne ("Ratujmy Florę", "Magiczne święta Ewy", "Młody renifer Alex", "Śnieżna paczka"). Z kolei kino artystyczne reprezentują takie tytuły, jak "Młody Ahmed" i "Słodziak". We wszystkich na plan pierwszy wysuwają się dzieci.

Przygodowy dokument "Młody renifer Alex" to zdumiewająca lecz ze wszech miar prawdziwa historia renifera, który przyszedł na świat w samym sercu mroźnej Laponii. Kamera śledzi jego narodziny, dorastanie i trwającą wiele miesięcy podróż przez skutą lodem tajgę, ośnieżone lasy i majestatyczne szczyty fiordów. Przedstawia jego przyjaciół i naturalnych wrogów: lemingi, orły, lisy, łosie, rysie, rosomaki, niedźwiedzie, wilki, wiewiórki oraz pewną psotną łasicę. A ponadto pokazuje, jak pod opieką kochającej mamy Alex dorasta i uczy się trudnej sztuki przetrwania. Wszystko po to, by z młodego renifera stać się ważnym i pełnoprawnym członkiem stada. Idealnym kandydatem do zaprzęgu Świętego Mikołaja!