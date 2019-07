Weekend w kinie: Król, piłkarz, wojownik

Pięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 19 lipca. Z pewnością najgłośniejszym tytułem jest nowa wersja kultowej animacji "Król Lew", ale nie wolno też zapominać o pozostałych premierach: rodzimym "Fighterze" w gwiazdorskiej obsadzie, poświęconemu Maradonie dokumencie "Diego", austriackim dramacie "Trafikant" oraz francuskiej komedii "I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże".

Wideo "Król Lew" [trailer]

Historia pokazana w "Królu Lwie" to jedna z najpiękniejszych opowieści w dziejach kina. Po 25 latach od premiery kultowej animacji Jon Favreau w nowej wersji filmu ponownie zabiera widzów na afrykańskie sawanny... Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu - królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat - Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą dwójki poznanych przyjaciół, Timona i Pumby, zamierza odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości.