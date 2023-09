"After 5. Na zawsze" to ostatnia odsłona kultowego cyklu erotyków dla młodzieży, które przyciągnęły do kin miliony widzów, m.in. ze względu na śmiałe sceny łożkowe. Tessa ( Josephine Langford ) i Hardin ( Hero Fiennes-Tiffin ) nie są już razem. Każde z nich na własną rękę szuka szczęścia i spełnienia. Ona poświęca się pracy i przelotnym romansom. On po sukcesie swojej pierwszej książki korzysta z uroków popularności i imprezuje, próbując zapomnieć o ukochanej.

Gdy przyjaciele rzucają mu wyzwanie, by uwiódł piękną Natalie, Hardin wyjeżdża za dziewczyną do Lizbony. Pod gorącym słońcem Portugalii rozkwita romans, ale pojawiają się też kłopoty. Uwieczniona na wideo namiętna schadzka z dziewczyną wycieka do Internetu. Ucieczki przed skandalem Hardin szuka w hazardzie, imprezach i kolejnych podbojach. Próbuje także wrócić do pisania, które przypomina mu, że im dalej jest od dawnej ukochanej, tym bardziej czuje pustkę, którą po sobie zostawiła. Czy jest jeszcze szansa, by odzyskać to, co stracone? Czy można naprawić dawne błędy i spróbować jeszcze raz?

Przeznaczony dla widzów od 15. roku życia "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" to oparty na faktach, obnażający mroki handlu dziećmi thriller z Jimem Caviezelem ( "Pasja" ) w roli głównej. Dużo mówiono o tym, że względu na tematykę film ominie nasze kina, ale pomimo obaw, polscy widzowie ostatecznie będą mogli go zobaczyć. Główny bohater to były agent rządowy USA, który rezygnuje z pracy, aby poświęcić życie ratowaniu dzieci przed losem gorszym niż śmierć. Mimo kontrowersji "Dźwięk wolności" odniósł ogromny sukces w Stanach, wywracając letni box office do góry nogami. Bez wielomilionowej promocji, ale za to z towarzyszącą mu gigantyczną, oddolną akcją społeczną "Dźwięk wolności" wspiął się na szczyt rankingów ocen, a do dzieła przylgnęła opinia filmu: "który każdy powinien zobaczyć".



"Teściowie 2" w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej to komiczno-ironiczna opowieść o tym, jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym, czy w ogóle warto wychodzić za mąż. W kontynuacji komediowego hitu z zeszłego roku ponownie wystąpili: Maja Ostaszewska , Izabela Kuna , Adam Woronowicz i Ewa Dałkowska . Do obsady dołączyli Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński .



Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki.



"Saint Omer" , zeszłoroczny francuski kandydat do Oscara i zdobywca Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji 2022, to wstrząsający, prowokacyjny dramat sądowy, w którym na ławie oskarżonych zasiada młoda imigrantka posądzona o zamordowanie swojej 15-miesięcznej córeczki. Sprawa wydaje się być przesądzona: dziewczyna przyznaje się do winy. Jednak jej szokująca spowiedź przed przysięgłymi nie tylko komplikuje proces, ale i uniemożliwia łatwe ferowanie wyroków.



Alice Diop scenariusz tej historii oparła na faktach, ale jej film staje się manifestem skierowanym przeciwko oskarżaniu - matek i kobiet, szczególnie tych "obcych", o innym kolorze skóry. "Saint Omer" niepostrzeżenie konfrontuje nas z naszymi własnymi uprzedzeniami, sprawia, że odkrywamy w sobie ławników, adwokatów, sędziów. Ale ta opowieść sięga jeszcze głębiej: ku kolektywnym wyrwom w sercach i pamięci; ku córkom dziedziczącym traumy matek. Bo wykluczenie i pogarda też bywają narzędziem zbrodni.



"Duchy w Wenecji" w reżyserii Kennetha Branagha powstały na kanwie jednej z najbardziej mrocznych powieści Agathy Christie z 1969 roku, zatytułowanej "Wigilia Wszystkich Świętych". Podobnie jak książka wciąga od pierwszego zdania, tak film od pierwszych minut porywa widza w niezapomnianą, pełną zaskoczeń, wielowymiarową podróż. Zmęczony życiem Herkules Poirot (Branagh), którego poznaliśmy w "Morderstwie w Orient Expressie" i "Śmierci na Nilu", spędza emeryturę w kolorowym, żywym mieście, w którym bohater stara się zachować anonimowość. Magiczna, elektryzująca Wenecja pozwala mu wieść w miarę spokojne życie, z dala od wspomnień, przestępczości i złych ludzi. Do czasu... Pewnego dnia Poirot spotyka się ze swoją dawną przyjaciółką ( Tina Fey ), która prosi go, aby razem z nią wziął udział w seansie spirytystycznym i pomógł jej udowodnić, że całe to łączenie się z duchami to wierutna bzdura.



Emerytowany detektyw bardzo niechętnie się zgadza i razem z kilkoma innymi bohaterami spędza noc w starym, pełnym sekretów, nawiedzonym pałacu, w którym... dochodzi do morderstwa. Poirot znów musi wcielić się w rolę detektywa i stanąć przed najtrudniejszą zagadką w swojej karierze, bowiem tym razem podejrzanymi są zarówno ci obecni, jak i nieobecni uczestnicy spotkania. Poza Branaghem i Fey w filmie wystąpili w rolach głównych: Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio i Michelle Yeoh.

Francuski dramat "Skończ z tymi kłamstwami" to ekranizacja bestsellerowej powieści Philippe’a Bessona ze zdobywcą Cezara - Guillaumem de Tonquedec'iem oraz Victorem Belmondo , wnukiem słynnego Jean-Paula Belmondo, w rolach głównych. Znany francuski pisarz wraca po latach do swojego rodzinnego miasta na zaproszenie wytwórni koniaku, która jego obecnością chce uświetnić 200-lecie swojej działalności. Poznaje tam dorosłego już syna swojego pierwszego partnera i największej miłości w życiu. Wracają wspomnienia z czasów, kiedy obaj mieli po 17 lat. Dawne emocje przeplatają się z nowymi.



Dziesięcioletnia Cleo - główna bohaterka filmu familijnego "Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy" - wraz z tytułowym kotkiem i rodzicami jadą do domku w górach spędzić leniwe wakacje. Zawadiacki Mru nie zamierza się jednak nudzić - wyrusza w podróż, aby odnaleźć swoją dziką naturę. Cleo, wraz z szaloną sąsiadką i psem Rambo, podąża jego tropem, a beztroskie lato okazuje się pełne wrażeń! Cleo i Mru połączy wyjątkowa przyjaźń oraz zadzieją się niezwykłe rzeczy - szykujcie się na wielką przygodę na cztery łapy!