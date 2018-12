Weekend w kinie: Kobiety pod presją

Sześć filmów, w tym polski dramat "Fuga", hollywoodzka superprodukcja "Zabójcze maszyny" oraz horror "Diabeł: Inkarnacja", wchodzi na ekrany kin w pierwszy piątek grudnia. Już dzień wcześniej zadebiutowała na nich animacja "Miśków 2-óch w Nowym Jorku".

Wyreżyserowana przez Agnieszkę Smoczyńską "Fuga" to obraz z gatunku mystery (charakterystycznego dla twórczości Davida Lyncha), który dotyka problemu "fugi dysocjacyjnej" - zaburzenia wywoływanego długotrwałym stresem i uczuciem braku szczęścia. Człowiek poddany tym emocjom może stracić pamięć, a jego mózg może stworzyć nową osobowość biegunowo odmienną od dotychczasowej. Alicja (Gabriela Muskała) nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy - tego co zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się uczucia do przed chwilą poznanych męża i syna pozwolą kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście swoje i rodziny?