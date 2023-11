Choć Carol Danvers ( Brie Larson) , znana jako Kapitan Marvel, wyzwoliła się spod despotycznej kontroli Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji, wciąż nie ma chwili odpoczynku we wszechświecie rozdartym licznymi konfliktami. W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji: dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. W efekcie moce Carol zostają splecione z nadludzkimi zdolnościami jej największej fanki, Kamali Khan ( Iman Vellani ) - znanej jako Miss Marvel, oraz dawno niewidzianej przyszywanej siostrzenicy, astronautki Moniki Rambeau ( Teyonah Parris ). Cała trójka musi połączyć siły, by ponownie ocalić wszechświat jako grupa o nazwie Marvels.

W ostatnich miesiącach da się zauważyć spory spadek zainteresowania widzów komiksowymi produkcjami filmowymi. Czy tak też będzie z "Marvels" ? Chybiona akcja promocyjna i niespecjalnie powalający metraż filmu (zaledwie 105 minut - najkrótszy film Marvela w historii) mogą na to wskazywać. Zdaniem reżyserki Nii DaCosty jej produkcja obroni się jednak sama. Argumenty? Jest "naprawdę zwariowana i głupiutka". Biorąc pod uwagę, że budżet filmu wyniósł ponad 270 milionów dolarów (jedna z najdroższych produkcji MCU), możliwe, że będziemy mieli do czynienia z największą klapą roku.



Za sprawą filmu "Uwierz w Mikołaja" Anny Wieczur sezon na świąteczne komedie romantyczne możemy uznać za otwarty. Film jest efektem połączenia sił przez Magdalenę Witkiewicz, autorkę bestsellera pod tym samym tytułem, i Ilonę Łepkowską, która na jego podstawie napisała scenariusz. W obsadzie oczywiście gwiazdy: Agnieszka Więdłocha , Antoni Pawlicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz , Dorota Kolak, Cezary Żak czy Mateusz Janicki. Dołączyły do nich legendy polskiego kina: Bohdan Łazuka , Dorota Stalińska , Ewa Szykulska , Teresa Lipowska , Maciej Damięcki, Krystyna Tkacz, Marta Lipińska, Izabella Olejnik i Elżbieta Starostecka . Dla tej ostatniej jest to pierwsza kinowa rola od... 30 lat!

Agnieszka z powodu gwałtownej śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert - pełniący służbę w święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat - o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki "Happy End". Niech zwycięży magia świąt i magia miłości!

Każde miasteczko ma swoje tajemnice. Boleśnie przekonuje się o tym Michał Król ( Michał Czernecki ) - główny bohater thrillera politycznego "Polowanie" Pawła Chmielewskiego . Mężczyzna był dotąd przedsiębiorcą, ale właśnie został wybrany na burmistrza. Szybko trafia w sam środek układu, który chce go zniszczyć. Skorumpowani urzędnicy, oszustwa finansowe i medialne manipulacje stają się jego codziennością. Musi odpierać ataki tych, którym zaszedł za skórę. W pewnym momencie zaczyna bać się o życie swoje i swojej rodziny. Mimo trudności, z którymi się mierzy, nie poddaje się, pozostaje wierny swoim ideałom i działa dla dobra lokalnej społeczności. Przyjdzie mu za to jednak zapłacić wysoką cenę.

Dramat historyczny Marco Bellocchio "Porwany" to oparta na faktach historia Edgarda Mortary, żydowskiego chłopca porwanego przez papieża, siłą odebranego rodzinie i wyrwanego z tradycji, w której się wychowywał. Film prowadzi intensywne i intrygujące śledztwo wokół zbrodni Kościoła Katolickiego, mocno rezonujące z obecnymi czasami, aktualne i ukazujące wspomnianą instytucję niczym mafię.

Rok 1858, żydowska dzielnica Bolonii. Pod osłoną nocy Gwardia Papieska wdziera się do domu rodziny Mortarów. Na rozkaz kardynała mają zabrać Edgarda, ich siedmioletniego syna, i wysłać do Rzymu. Dziecko zostało w tajemnicy ochrzczone przez swoją opiekunkę, a prawo papieskie jest nieubłagane: musi otrzymać katolickie wychowanie. Zrozpaczeni rodzice Edgarda zrobią wszystko, żeby odzyskać syna. Podejmują walkę, która szybko nabiera wymiaru politycznego. Jednak Kościół i papież nie zgadzają się na zwrot dziecka, chcąc umocnić swoją coraz bardziej słabnącą władzę...

W bujnym, zielonym lesie w południowej Estonii grupa kobiet zbiera się w tradycyjnej saunie, żeby wspólnie dzielić najgłębsze sekrety, przemyślenia i czerpać z siły swojej wspólnoty. Otoczone dymem i żarem obnażają nie tylko ciała, ale i emocje. Wypędzają z siebie lęki i wstyd, żeby odzyskać siłę i energię do życia. Dokument "Siostrzeństwo świętej sauny" portretuje ten intymny rytuał, który odbywa się w ciasnej i ciemnej przestrzeni nasyconej oddechem i parą. Gorąc i pot są tu namacalne równie mocno, jak cielesność. Obserwujemy ciała i twarze skąpane w mroku w procesie wspólnotowego oczyszczania. Dowiadujemy się, czego doświadczyły w swoim życiu. Namacalne opowieści pokazują uniwersalizm, wspólnotowość oraz podkreślają rolę kolektywnego myślenia w radzeniu sobie z problemami. Produkcję Anny Hints , która jest estońskim kandydatem do Oscara, przepełnia autentyczne piękno, które nie płynie z posiadania idealnego ciała, ale humoru, mądrości i samoświadomości.

"To tylko zabawa, dopóki komuś nie stanie się krzywda" - rodzice zwykli nas ostrzegać, gdy byliśmy mali. A jeśli zabawa w chowanego, wisielca czy berka posunie się za daleko? Akcja horroru "Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry!" , w którym występują m.in. gwiazda "Sex Education" Asa Butterfield i znana ze "Stranger Things" Natalia Dyer , rozgrywa się w legendarnym Salem, gdzie grupa nastolatków odkrywa przeklęty nóż z prowokującym zaklęciem. Uwolniony demon zmusza ich do grania w makabryczne, śmiercionośne wersje gier z dzieciństwa, stawiając przerażające ultimatum: grasz lub giniesz.



Familijna "Ania z Zielonego Wzgórza" to kolejne spotkanie z tytułową bohaterką, znaną z pięknych książek autorstwa Lucy Maud Montgomery. A jeżeli ktoś z was jeszcze jej nie poznał to gwarantujemy, że takiej bohaterki nie da się zapomnieć. Ania to bowiem wyjątkowa osoba, wulkan młodzieńczej wyobraźni połączony z błyskotliwą inteligencją i prawie nieziemskim uduchowieniem. Jej obecność zmienia życie wszystkich wokół i koloruje codzienność na tysiąc barw i znaczeń. "Moje życie jest prawdziwym cmentarzem nadziei" - mawia rudowłosa Ania. Przynajmniej do czasu, gdy trafia do domu Maryli i Mateusza, starszego rodzeństwa, które zapragnęło adoptować chłopca. Przyjazd Ani nazwali straszną pomyłką władz sierocińca. Energiczna, pomysłowa i niekiedy teatralna Ania szybko zdobywa serce Mateusza, ale Maryla jest wobec niej bardziej surowa. W końcu to się zmieni. Ania będzie miała prawdziwy dom pełen miłości i przyjaźni.



Wsiadając na pokład luksusowego samolotu, główny bohater animacji "Inspektor Pająk" spodziewał się odpoczynku w miłym towarzystwie. Niestety wśród pasażerów znajduje się tajemniczy złoczyńca. To za jego sprawą w niepokojących okolicznościach znikają kolejni podróżni. Najlepszy śledczy na świecie wkracza do akcji i rozpoczyna śledztwo. Podejrzanych jest wielu, a tropy plączą się jak nitki pajęczej sieci. Wszystko wskazuje na to, że ktoś wciąga Inspektora w niebezpieczną intrygę, by wyrównać z nim dawne rachunki. Trudno będzie mu odnaleźć czarny charakter wśród tak kolorowej gromady, ale na jego szczęście, owady zostawiają ślady!