Weekend w kinie: Juliusz kontra Predator

Pięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 14 września. Polskie kino reprezentuje komedia "Juliusz", a stawkę uzupełniają hollywoodzkie produkcje z gwiazdami: biograficzny kryminał "Czarne Bractwo. BlacKkKlansman", thriller "Smak zemsty. Peppermint" oraz nowa wersja kultowego "Predatora". Ostatnią z premier jest nagradzany włoski dramat "Dogman".

"Juliusz" to nowa komedia twórców "Planety Singli"! W roli tytułowej występuje Wojciech Mecwaldowski, obok którego zobaczymy: Jana Peszka, Annę Smołowik i Rafała Rutkowskiego. Scenariusz filmu współtworzyli najlepsi polscy stand-uperzy: Abelard Giza i Kacper Ruciński, co widać m.in. w scenie porodu, która z pewnością przejdzie do historii polskiego kina. W dodatkowych, zaskakujących rolach wielkie nazwiska polskiego kina: Jerzy Skolimowski, Andrzej Chyra i Maciej Stuhr. Głównym bohaterem produkcji jest uporządkowany nauczyciel plastyki (Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest ojciec (Peszek) - nieustająco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób, by wpłynąć na jego zachowanie. Lekarstwem na bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii - Dorota (Smołowik). Okaże się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą...