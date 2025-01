Weekend w kinie. Historie miłosne, historie rodzinne i superszybkie jeże

"Sztuka pięknego życia"

Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut (Florence Pugh) i Tobiasa (Andrew Garfield), odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Obserwujemy ich wzajemne zauroczenie, budowania domu i stawania się rodziną. Nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego, co stworzyli. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i uczy cenić każdą chwilę z niekonwencjonalnej drogi, jaką obrało ich życie. Oto trwająca dekadę, utkana z subtelnych momentów bliskości, głęboko wzruszająca, a czasami nieoczekiwanie zabawna, piękna historia miłosna.

"Sztuka pięknego życia" to najnowszy film od studia A24. Na stołku reżyserskim zasiadł John Crowley, twórca nominowanego do trzech Oscarów filmu "Brooklyn". Za scenariusz odpowiada Nick Payne. Oprócz Pugh i Garfielda na ekranie zobaczymy między innymi Adama Jamesa, Maramę Corlett i Karę Lynch.

Garfield podczas nagrywania podcastu "Happy Sad Confused" opowiedział zabawną anegdotę z planu. Prowadzącemu Joshowi Horowitzowi zdradził, że wspólnie z Pugh pozwolili sobie "płynąć" podczas nagrywaniu scen intymnych.

"Robimy pierwsze ujęcie tej sceny. To jest zamknięty plan, co oznacza, że w jednym pokoju jesteśmy tylko ja, Florence i operator kamery, który jest naszym DP, bardzo miły mężczyzna o imieniu Stewart" - opisywał Garfield.

"Scena staje się namiętna, gdy ją choreografujemy i wchodzimy w nią, i idziemy trochę dalej, niż mieliśmy zamiar" - mówił aktor. "Nigdy nie usłyszeliśmy 'cięcia' i czuliśmy się bezpiecznie" - przyznał. Garfield żartobliwie dodał, że wspólnie z Pugh "telepatycznie mówili sobie: 'To zdecydowanie wydaje się długie ujęcie'." Ich przedłużona scena zbliżenia skończyła się tym, że operator odwrócił się do ściany i czekał, aż aktorzy zakończą choreografię.

Zdjęcie Kadr z filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" / materiały prasowe

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica"

Sonic, Knuckles i Tails ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi. To tajemniczy złoczyńca z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Drużyna Sonica musi szukać nieprawdopodobnego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety.

Za film "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" odpowiada Jeff Fowler, twórca poprzednich dwóch odsłon. W nikczemnego doktora Ivo Robotnika ponownie wcielił się Jim Carrey. Oprócz niego w obsadzie znów pojawi się Ben Schwartz, który użyczył swego głosu Sonicowi. W pozostałych rolach usłyszymy takich aktorów jak: Idris Elba (Knuckes) i Colleen O'Shaughnessey (Tails). Natomiast Shadow przemówi głosem Keanu Reevesa.

Seria jest adaptacją popularnych gier wideo od Segi. Poprzednie dwie odsłony zarobiły prawie 871 milionów dolarów.

Zdjęcie Kadr z komedii "Dalej jazda" / materiały prasowe

"Dalej jazda"

"Dalej jazda" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska.

Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

Na ekranie zobaczymy Mariana Opanię, Małgorzatę Rożniatowską, Mariusza Drężka, Julię Wieniawę, Bartłomieja Firleta, Anitę Sokołowską i Wiktora Zborowskiego. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Mariusz Kuczewski.