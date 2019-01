Weekend w kinie: Gruby Bale, napakowany Lubos

Oscarowy "Vice", opowiadający o polskim MMA "Underdog" i kontynuacja przygód Ralpha Demolki to najgłośniejsze spośród pięciu premier, jakie wchodzą na ekrany kin w piątek, 11 stycznia. Stawkę uzupełniają świetnie obsadzony dramat "Powrót Bena" oraz pełen miłości do gotowania azjatycki "Ramen. Smak wspomnień".

Nominowany do sześciu Złotych Globów i do takiej samej ilości nagród BAFTA "Vice" w reżyserii Adama McKaya (zdobywca Oscara za "Big Short") to zrealizowana z epickim rozmachem historia człowieka, który konsekwentnie przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy. Dick Cheney, wiceprezydent USA za prezydentury George'a W. Busha, był jednym z najpotężniejszych ludzi tamtego czasu i zmieniał swój kraj i świat tak skutecznie, że efekty jego działalności obserwujemy do dzisiaj. "Vice" to wielka aktorska metamorfoza Christiana Bale'a, który do roli Dicka Cheneya przytył aż osiemnaście kilogramów, oraz fantastyczne role Sama Rockwella jako George'a W. Busha i Amy Adams jako Lynne Cheney.