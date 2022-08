Tomasz Wasilewski ( "Zjednoczone stany miłości" , "Płynące wieżowce" ) powraca z filmem "Głupcy" , zasługującym na miano najradykalniejszego w jego dorobku. Niekonwencjonalne małżeństwo (Marlena ma 62 lata, Tomasz jest o dwie dekady młodszy) wiedzie ustabilizowane życie w nadmorskiej miejscowości. Ich związek przeżywa wstrząs, gdy Marlena postanawia zaopiekować się chorym synem, ale już od początku staje się jasne, że zwyczajność tej relacji jest tylko pozorna. Szybko staje się jasne, że parę łączy kazirodcze uczucie.



Ponadto Marlena ( Dorota Kolak ) i Tomasz ( Łukasz Simlat ) funkcjonują w odkształconym, odrealnionym, momentami wręcz surrealnym świecie. Do ich domu położonego na wydmie niemal wdziera się woda - zresztą natura "atakuje" bohaterów ze wszystkich stron. W tej opowieści o biologiczności, więzach krwi, pierwotnych impulsach i ich czołowym zderzeniu z konstruktem zwanym rodziną, wybujałe rośliny przejmują władzę nad wnętrzami, wzburzone morze huczy, a w pokoju przekrzykują się ludzie i ptaki.

Horror "Nie!" to nowe dzieło Jordana Peele'a ( "To my" ). Opowiada o mieszkańcach wąwozu w środkowej Kalifornii, którzy stają się świadkami tajemniczego i mrożącego krew w żyłach zjawiska. W roli głównej wystąpił Daniel Kaluuya , dla którego będzie to druga rola w filmie Peele'a. Pierwsza, zagrana w debiutanckim filmie reżysera "Uciekaj!" , otworzyła mu drogę do wielkiej kariery, której ukoronowaniem był Oscar za rolę w filmie "Judasz i Czarny Mesjasz".



Kaluuyi partnerować będzie gwiazdor serialu "The Walking Dead" Steven Yuen , który w 2021 roku również był nominowany do Oscara. Nominację tę przyniosła mu rola w dramacie "Minari" . Główną rolę kobiecą zagrała natomiast Keke Palmer ( "Ślicznotki" ), która w tym roku została nominowana do nagrody Emmy za rolę w serialu komediowym "Turnt Up with the Taylors", w którym wciela się we wszystkie role członków tytułowej rodziny.

Poznajcie jedynego w swoim rodzaju, pół kurczaka, pół zająca, bohatera, który skradnie wam serca: oto Kurozając, główny bohater animacji "Kurozając i zagadka Chomika Ciemności" ! Jako niemowlę znaleziony w dzikiej dżungli i przygarnięty przez słynnego zajęczego podróżnika Króla Piotra, dorastał marząc o wielkich przygodach. Teraz jako młodzieniec gotów jest podjąć każde wyzwanie, żeby udowodnić światu, że nawet ktoś tak nietypowy może zostać bohaterem.

Początki nie są łatwe, bo prawdę mówiąc Kurozając jest jeszcze ciut nieopierzony i potyka się o własne nogi, ale nadrabia ambicją i entuzjazmem. Wkrótce jednak przygoda sama go znajduje. Oto największy wróg Króla Piotra ucieka z zamkowego lochu i rusza na poszukiwania magicznego Chomika Ciemności, w którym drzemie wielka moc. Kurozając wie, że kto pierwszy znajdzie Chomika, ten przejmie władzę w królestwie. Dlatego wraz ze swym wiernym acz ciut powolnym kompanem - żółwiem Abem oraz bezczelną, ale uroczą mistrzynią sztuk walki - skunksicą Meg, Kurozając wyrusza w niesłychanie ryzykowną podróż.