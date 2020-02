Weekend w kinie: Filmowe walentynki

Opowiadający o początkach kariery Zenona Martyniuka "Zenek" to z pewnością najgłośniejszy z tytułów debiutujących w polskich kinach w walentynki. Spośród premier warto też zwrócić uwagę na komedię kryminalną "Dżentelmeni" oraz dramat "Tommaso" z Willemem Dafoe w roli tytułowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zenek" [trailer] materiały dystrybutora

Jeden z najgłośniejszych polskich filmów początku 2020 roku, czyli "Zenek" - zdradza nieznane fakty z życia Zenona Martyniuka, opowiada m.in. o jego miłościach z lat młodzieńczych. Grany przez Jakuba Zająca (w starszego Zenka wciela się Krzysztof Czeczot) Martyniuk, już jako nastolatek zakochany był w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek - zawodowy muzyk. To dzięki jego zaangażowaniu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk, kształtują jego muzyczny styl. Pierwsze recenzje produkcji nie nastrajają zbyt optymistycznie - są niezwykle krytyczne, żeby nie napisać miażdżące.