Weekend w kinie: Dżin i wymarzone dzieci

Siedem filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 24 maja. Wśród nich jest aktorska wersja przygód "Aladyna", dwie francuskojęzyczne produkcje o problemach samotnych rodziców, przewrotny obraz superbohaterski, a także hollywoodzki remake festiwalowego hitu.

Superprodukcja "Aladyn" w reżyserii Guya Ritchiego to trzymająca w napięciu fabularna adaptacja klasycznej disnejowskiej animacji. Tytułowy bohater (Mena Massoud) to uroczy rozrabiaka, którego domem są ulice miasta Agrabah. Pragnie porzucić życie drobnego złodziejaszka, ponieważ wierzy, że został stworzony do ważniejszych rzeczy. Pewnego dnia przybywa na pomoc córce Sułtana Dżasminie (Naomi Scott), gdy ta przebrana za prostą dziewczynę odwiedza targowisko. Chłopak zostaje z miejsca zauroczony jej urodą i temperamentem. Nie ma jednak pojęcia, kim ona naprawdę jest. Śledząc dziewczynę, która powraca do pałacu, Aladyn zostaje przypadkowo zamieszany w spisek chcącego przejąć tron Dżafara, a w jego ręce trafia lampa oliwna przeznaczona dla czarnoksiężnika. Bohater niechcący wywołuje zamkniętego w niej Dżina (Will Smith), który swoją mocą zamienia Aladyna w kogoś godnego miłości Dżasminy. To właśnie postać Dżina wzbudziła burzę w sieci. Reakcja internautów była bardzo negatywna ze względu na małe podobieństwo bohatera granego przez Smitha do postaci z klasycznej animacji Disneya, której głosu użyczył Robin Williams.