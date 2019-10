Weekend w kinie: Dramat i groza

Cztery filmy weszły na ekrany polskich kin w piątek, 1 listopada. To rodzimy dramat "Dziura w głowie", "Nieplanowane" - podejmująca trudny temat aborcji adaptacja bestsellerowej książki, oraz - to zapewne efekt Halloween - aż dwa horrory: "Itsy Bitsy" i "0.0 MHz Częstotliwość opętania".

Już krótko po amerykańskiej premierze było jasne, że "Nieplanowane" to coś więcej niż film, to zjawisko kulturowe i społeczne. Dzieło - ze względu na odzew społeczny - określono jako przełomowe, a nawet rewolucyjne! Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji o nim, a później trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. Tymczasem film opowiada zaledwie prowincjonalną historię Abby Johnson, która jedyne, czego pragnęła, to pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned Parenthood. Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze... Prawdziwe "tornado", jakie wywołało "Nieplanowane" w USA, ogarnęło także wiele innych krajów. Dość powiedzieć, że w Polsce petycję do amerykańskich producentów filmu z prośbą o udostępnienie go polskim widzom podpisało 224 tys. ludzi!

