"Buzz Astral" to nowy pełnometrażowy film Disneya i Pixara. Naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiada o początkach Buzza Astrala - postaci, która była pierwowzorem zabawki z serii "Toy Story" - aby przybliżyć Strażnika Kosmosu rzeszy wiernych fanów. Na czele projektu stoi zdobywca nagrody Annie, doświadczony twórca animacji i współreżyser "Gdzie jest Dory?" (2016), Angus MacLane .

"Buzz Astral" to jednocześnie pierwsza animacja od bardzo dawna, która wzbudza tak duże kontrowersje. Spin-off "Toy Story" nie trafi do kin w kilku krajach arabskich. Nie będą go mogli zobaczyć widzowie między innymi w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie. Nowa animacja Disneya i Pixara trafiła tam na listę filmów zakazanych z powodu sceny... lesbijskiego pocałunku dwóch bohaterek.



Scena, która stała się powodem kontrowersji w krajach arabskich, już wcześniej budziła zainteresowanie opinii publicznej, bo początkowo wycięto ją z animacji. Wróciła do niej po protestach animatorów studia Pixar, którzy ujawnili, że szefostwo studia Disneya, do którego należy Pixar, domagało się ocenzurowania scen, w których zbyt dużą uwagę poświęcano wątkom homoseksualnym.





Bohaterem filmu "Negatyw" Roberta Wichrowskiego jest Karol Weber ( Michał Gadomski ). Urodził się w połowie lat 70. Jako kilkuletni chłopiec osiadł z rodzicami w małej miejscowości. Jego pasją była fotografia. Poznajemy go w najważniejszych momentach jego życia - w wieku 7 lat, kiedy opuściła go matka, w wieku 18 lat, kiedy przeżywa swoją pierwszą miłość i współcześnie, w wieku 47 lat, kiedy świętuje swoje 25-lecie pracy fotoreportera. Po wystawie dowiaduje się o śmierci ojca. Karol udaje się w podróż, by go pochować. Nocna eskapada pociągiem jest pełna niespodzianek na pograniczu jawy i snu. Karol spotyka postaci z przeszłości - matkę, ojca, Alinę, swoją pierwszą miłość i Adama, przyjaciela, którego zdradził. To, co pamięta okaże się inne od tego co rzeczywiście się wydarzyło.

Judith ( Virginie Efira ), główna bohaterka thrillera "Sekret Madeleine Collins" , prowadzi podwójne życie przemieszczając się między Szwajcarią a Francją. W Szwajcarii mieszka z Abdelem, z którym wychowuje córkę; we Francji jest związana z Melvilem, z którym ma dwóch starszych synów. Stopniowo krucha równowaga oparta na tajemnicach, kłamstwach i ciągłych podróżach zaczyna niebezpiecznie wymykać się spod kontroli. Judith postanawia mimo wszystko brnąć w to dalej, chociaż oznacza to przyprawiającą o zawrót głowy eskalację zdarzeń.



Elon Coretti, o którym opowiada francuski film akcji "Bez strachu" , jest synem jednego z najpotężniejszych szefów mafii południa Francji. Pragnie dołączyć do grona doświadczonych gangsterów, którymi otacza się jego ojciec. Na tę możliwość nie musi długo czekać. Zapada decyzja, że działalność albańskich dilerów na terenie Corettich musi zostać bezwzględnie skończona tu i teraz. Zbrojny atak na ich siedzibę to zatem kwestia czasu. Elon, cierpiący na chorobę dwubiegunową, bierze udział w akcji. Czy przezwycięży swój strach, czy zasłuży na ojcowską pochwałę, czy dokona się swoisty rytuał przejścia w dorosłość?



Hiszpański dokument "Żywy" to prawdziwe historie osób, które stanęły twarzą w twarz z Kimś, kogo wielu nie chce lub nie potrafi zobaczyć. Niewierzący student medycyny, dziewczyna, której chłopak zginął w wypadku czy młody gangster przeżywają najbardziej zaskakujące i niespodziewane spotkanie. "Żywy" to apologia praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu, filmowe zaproszenie do odnowienia wiary i spotkania z żywym Bogiem obecnym w Eucharystii. Spotkania, które na zawsze może odmienić czyjeś życie.



Po dwudziestu pięciu latach od premiery na ekrany polskich kin wraca w tym tygodniu film "Happy Together" . To mistrzowska produkcja Wong Kar-Waia z największymi gwiazdami hongkońskiego kina - Leslie Cheungiem i Tonym Leungiem . Choć kamera Christophera Doyle'a łapie w obiektyw znacznie więcej przestrzeni niż zwykle, uczuciowa pułapka, w jakiej tkwią bohaterowie, pozostaje źródłem bólu, z którego nie potrafią zrezygnować. Jedna z najbardziej poruszających historii miłosnych w dziejach kina - i jedna z najważniejszych fabuł dla społeczności LGBTIQ w Hongkongu.

Namiętność i chorobliwa zazdrość, potrzeba ekscytacji i stabilności, rozstania i powroty. Ho Po-wing i Lai Yiu-fai wyjeżdżają do Buenos Aires, by tchnąć nowe życie w swój niespokojny związek. Kochanków łączy więź mocna i destrukcyjna zarazem, emocji nie sposób pozostawić za sobą na drugim kontynencie. Pod deszczowymi chmurami i w palącym słońcu Argentyny, w pełnych napięcia rytmach tanga, mężczyźni odnajdą się i zagubią po raz kolejny.