Weekend w kinie: Brad Pitt w kosmosie, Sylvester Stallone jako podstarzały Rambo

W piątek, 20 września, na ekrany polskich kin trafia sześć produkcji. Kinowa widownia może wybierać między Bradem Pittem w kosmosie ("Ad Astrta") a Sylvestrem Stallone'em jako podstarzałym Rambo ("Rambo. Ostatnia krew"). Listę premier uzupełniają: laureat Złotej Palmy - południowokoreański "Parasite", wojenny romans "Legiony", nowy film Francois Ozona "Dzięki Bogu" oraz druga część animacji "Angry Birds Film".

Brad Pitt w roli kosmonauty (L) i Sylvester Stallone jako Rambo (P) spoglądają z zazdrością na bohatera filmu "Parasite" (C) /materiały dystrybutora

Laureat tegorocznej Złotej Palmy - południowokoreański "Parasite" - to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan, jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym co absolutnie zabronione. Reżyser Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy - dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów - są w stanie po to wszystko sięgnąć. "Parasite" to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać - biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków.



"Ad Astra" to najnowszy film Jamesa Graya z główną rolą Brada Pitta. Astronauta Roy McBride (Pitt) wyrusza na wyprawę poza granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W trakcie podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie. Według krytyków Brad Pitt kreuje w filmie "Ad Astra" jedną z najlepszych ról w karierze.

"Rambo: Ostatnia krew" to kolejna odsłona przygód kultowego bohatera, który częściej niż po broń sięga dziś po butelkę. Szuka w niej ucieczki przed powracającymi wspomnieniami dawnych walk i utraconych bliskich. Gdy jednak uprowadzona zostaje córka jego przyjaciółki, John po raz ostatni będzie musiał stanąć do walki. Wkrótce okaże się, że porywacze pracują dla mafii, która z porwań młodych kobiet zrobiła dochodowy biznes. Próba ocalenia dziewczyny oznacza wypowiedzenie wojny armii bezwzględnych najemników. A wojna to żywioł Johna Rambo! Gdy jego przeciwnicy zrozumieją, że najtrudniejszym przeciwnikiem jest ten, który nie ma nic do stracenia, nie będzie już dla nikogo odwrotu. Okazywanie litości nie jest najmocniejszą stroną Johna Rambo. Oni pierwsi przelali krew. On zrobi to ostatni.



Bohaterami filmu "Dzięki Bogu" Francois Ozona są trzej mężczyźni, którzy postanawiają zmierzyć się z demonami przeszłości. Próbują postawić przed wymiarem sprawiedliwości księdza, który molestował ich w dzieciństwie i wciąż pracuje w strukturach kościelnych. Alexandre (Melvil Poupaud) mieszka w Lyonie z żoną i pięciorgiem dzieci. Jest przykładnym katolikiem. Pewnego dnia przez przypadek odkrywa, że kapłan, który go wykorzystał, kiedy był harcerzem, nadal pracuje z nieletnimi. Postanawia podjąć działania. Wkrótce dołączają do niego dwie inne ofiary księdza: Francois i Emmanuel. Jednak ich odważna decyzja nie pozostanie bez konsekwencji.



"Legiony" Dariusza Gajewskiego to uniwersalna opowieść o przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach. Wielka historia w filmie jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański), dezerter z carskiego wojska; agentka wywiadu I Brygady, Ola (Wiktoria Wolańska) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), narzeczony Oli, ułan i członek Drużyn Strzeleckich. Ich spotkanie rozpocznie burzliwy romans, który wystawi relacje bohaterów na wielką próbę. Obok postaci fikcyjnych, których historie wzorowano na życiorysach prawdziwych legionistów, w filmie pojawia się szereg osobistości znanych z kart historii. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz), porucznik Stanisław Kaszubski ps. "Król" (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc), czy porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki).



"Angry Birds 2 Film" opowiada o skomplikowanej relacji nielotów Angry Birds oraz sprytnych Zielonych Świnek. Gdy wyspy zamieszkane przez Angry Birds i Świnki znajdą się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg da o sobie znać, Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc super zespół, który ma ocalić ich domy.