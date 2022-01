O pięć lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi bohaterowie filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" znowu ruszają do akcji! Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym: "żyli długo i szczęśliwie"? W nowej odsłonie komedii o męskich "słabościach" Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bohaterka - tajemnicza Pestka.

Po ogromnym sukcesie pierwszej części filmu - "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" (w kinach obejrzało ją 1,1 mln widzów, produkcja królowała również w serwisach VOD i na platformach streamingowych), na planie ponownie spotkali się: Alicja Bachleda-Curuś , Mikołaj Roznerski , Zbigniew Zamachowski , Maciej Zakościelny , Piotr Głowacki oraz Leszek Lichota . Do obsady dołączyły Karolina Bruchnicka , Katarzyna Skrzynecka oraz Joanna Jarmołowicz .

- Przyjemnie jest wrócić na plan tego filmu i spotkać się z bohaterami, których bardzo lubię. To była niezwykle sympatyczna przygoda. Film jest pełen humoru i wzruszeń, jednak parę kwestii jest poważnych, nie wszystko jest komedią. Na pewno jest rozrywkowy, ale również wiele kobiet i mężczyzn odnajdzie w nim siebie, więc będzie też sentymentalnie i nostalgicznie - mówi Alicja Bachleda Curuś.

Thriller kryminalny "Zaułek koszmarów" oparty jest na powieści Williama Lindsaya Greshama z 1946 roku. Reżyser Guillermo del Toro uznał ją za ostrzeżenie przed ciemną stroną amerykańskiego kapitalizmu.



Gdy charyzmatyczny Stanton Carlisle ( Bradley Cooper ) spotyka na swej drodze niezwykłe małżeństwo: widzącą przyszłość Zeenę ( Toni Collette ) i jej męża, byłego telepatę, Pete'a ( David Strathairn ), postanawia odmienić swoje dotychczas pechowe życie.

Wraz z lojalną i szlachetną Molly ( Rooney Mara ) zaczyna wykorzystywać naiwność nowojorskich elit by się wzbogacić, a nowo nabyta wiedza szybko okazuje się przepustką do sukcesu. Wkrótce jednak Stanton posunie się o krok za daleko, gdy pod wpływem tajemniczej psychiatry ( Cate Blanchett ) zdecyduje się oszukać groźnego finansowego potentata ( Richard Jenkins ).

Francuski dramat "Oskarżony" wyreżyserowany przez zdobywcę Cezara Yvana Attala miał swoją światową premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Yvan Attal nie wahał się przed powierzeniem głównych ról w filmie swojej życiowej partnerce Charlotte Gainsbourg i ich synowi Benowi .



Młody mężczyzna zostaje oskarżony o gwałt. Wkrótce pojawiają się liczne wątpliwości i pytania z tym związane. Czy rzeczywiście jest winny, a może sam jest ofiarą? Dwoje młodych bohaterów i ich bliscy zobaczą, jak ich życie i przekonania mogą zostać zniszczone, ale... czy prawda jest tylko jedna?



85-letni André ( André Dussollier ), główny bohater nowego filmu Françoisa Ozona "Wszystko poszło dobrze" - doznaje udaru i kończy częściowo sparaliżowany w szpitalu. Przyzwyczajony do wygodnego i dynamicznego życia, nie wyobraża sobie bycia zależnym od innych. Prosi swoje córki ( Sophie Marceau i Géraldine Pailhas ) o zorganizowanie eutanazji, która jest możliwa w Szwajcarii. Kobiety godzą się pomóc upartemu ojcu, po cichu licząc, że ten odzyska głód życia i zmieni decyzję.



