Wcieliła się w najpopularniejszą bohaterkę świata DC. "Miałam inne doświadczenia"

"Joker: Folie a Deux": Lady Gaga o Harely Quinn

W rozmowie z Vogue Lady Gaga opowiedziała o filmie "Joker: Folie à Deux", kontynuacji "Jokera" (2019) - historii o jednym z najbardziej popularnych bohaterów DC.

"Harely Quinn to postać, którą ludzie znają z popkultury" - mówi gwiazda. "Podczas tworzenia tej postaci miałam inne doświadczenia, głównie dotyczące tematu chaosu wewnętrznego. Czasami kobiety określane są jako zbyt emocjonalne stworzenia, a kiedy jesteśmy przeciążone to nazywają nas nieobliczalnymi. Zastanawiam się więc, kiedy (...) doprowadza się nas do granic, co jeśli wtedy... zamilkniesz" - zastanawia się Gaga.

"Joker: Folie a Deux": Jak wypada nowy Joker?

"Od sukcesu "Jokera" sprzed kilku lat oczywiste było, że Todd Phillips prędzej czy później wróci do tej historii. Takich okazji, zarówno artystycznych, jak i biznesowych, w Hollywood się po prostu nie marnuje. Niejasna natomiast była forma, w jakiej opowie on o dalszych losach Arthura Flecka i jego słynniejszego alter ego. Połączenie musicalu z dramatem sądowym oraz tanim romansem, jakie zaserwował nam finalnie amerykański reżyser, zaskoczyło jednak chyba niemal wszystkich. Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że nie jest to jeden z żartów, w jakich specjalizował się... Joker" - pisze w recenzji dla Interii Kuba Armata.