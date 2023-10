W filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei" zdobywca Oscara Andrzej Wajda przedstawił historię wielkich przemian, które przetoczyły się nie tylko przez zebrania partyjne, wiece i Okrągły Stół, ale także przez jedno z mieszkań na gdańskim osiedlu z wielkiej płyty.

"To najtrudniejszy film w moim życiu, nigdy nie mierzyłem się z bohaterami, którzy żyją, i którzy będą oceniać to, co zrobiliśmy. Staraliśmy się jak najlepiej potrafimy, by zrobić film o człowieku, który odegrał wspaniałą rolę w naszym życiu" - tłumaczył reżyser.

W filmie opowiedziano m.in. o pracy Wałęsy w Stoczni Gdańskiej i o tym, jak w sierpniu 1980 r. stanął na czele historycznego strajku, który doprowadził do powstania związku zawodowego "Solidarność". Pokazano okres internowania w Arłamowie, a także to jak w 1983 r. lider Solidarności otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i jak w 1989 r. wygłosił pamiętne przemówienie w Kongresie USA. Jest też scena, w której Wałęsa podpisuje dokument o współpracy ze służbą bezpieczeństwa, robiąc to z obawy o własną rodzinę, zastraszany przez esbeków.

Po "Człowieku z marmuru" i "Człowieku z żelaza" film zamknął tryptyk, w którego centrum znajdował się człowiek podejmujący walkę z niesprawiedliwością. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" był opowieścią o czasie, w którym walka ta zwiastowała zmiany w całej Europie i pozwalała odważniej spojrzeć w przyszłość. Opowiadał historię człowieka, który nie tracił nadziei.

Gdy Andrzej Wajda postanowił zrealizować film o Lechu Wałęsie, do współpracy zaprosił Janusza Głowackiego wybitnego pisarza i dramaturga.

"Film o Wałęsie powinien powstać już dawno, ja zrozumiałem, że Lech jako postać historyczna jest znany z wielu dokumentalnych filmów - opowiadał Wajda. "A jakby go tak zobaczyć w sytuacjach osobistych, wtedy gdy jest sam ze swoimi problemami, z dala od kamer, myślę, że to zawsze jest ciekawe" - podkreślał.

Janusz Głowacki nie ukrywał, że bardzo zdziwiła go propozycja napisania scenariusza do filmu. "Spytałem, dlaczego do mnie Andrzej się zgłasza w tej sprawie, bo jestem słaby w budowaniu kapliczek, monumentów" - mówił Głowacki. - "Wajda powiedział, że absolutnie nie zamierza robić kapliczki".

Andrzej Wajda pokazał polskiego noblistę z bardzo prywatnej strony. Kamerę postawił nie w salach obrad związkowych, ale przede wszystkim w mieszkaniu, na jednym z gdańskich blokowisk. "Pomyślałem, że Janusz Głowacki najlepiej pokaże nam Lecha jakiego nie znamy - jako człowieka, męża, ojca" - powiedział reżyser.

Aby zbudować autentyczny portret Wałęsy, twórcy postanowili zrównoważyć elementy poważne odrobiną komizmu sytuacyjnego. "Nie ma prawdziwego dramatu bez śmieszności. Całe nasze życie jest wymieszane. I myślę, że to właśnie powinno być w tym filmie" - tłumaczył Głowacki koncepcję, na której oparł całą historię.

Główną rolę Wajda powierzył Robertowi Więckiewiczowi . "Nie trudno było mi się zdecydować się na Roberta. Gdy widzi się jego doświadczenie, te umiejętności, które posiada, i serce, które wkłada w pracę nad filmem to byłem pewien, że właśnie on będzie najlepszy do tej roli" - tłumaczył tę decyzję.

W roli Danuty, żony Lecha, reżyser obsadził Agnieszkę Grochowską . "Agnieszka ma w sobie głęboką, ludzką prawdę, którą chciałem uzyskać w przypadku tej postaci" - mówił Wajda.

W filmie wystąpili również: Mirosław Baka, Zbigniew Zamachowski, Iwona Bielska, Marcin Hycnar, Maciej Stuhr, Cezary Kosiński i włoska aktorka Maria Rosaria Omaggio (w roli Oriany Fallaci). Autorem zdjęć był wspomniany Paweł Edelman. Muzykę skomponował Paweł Mykietyn. Ponadto na ścieżce dźwiękowej filmu znalazły się m.in. utwory zespołów: Chłopcy z Placu Broni, Brygada Kryzys, Tilt, KSU. Za scenografię odpowiadała Magdalena Dipont, za kostiumy Magdalena Biedrzycka, a za charakteryzację Waldemar Pokromski i Tomasz Matraszek.



Wajda, wypowiadając się w imieniu ekipy, oświadczył: "To jest film zrobiony na naszą odpowiedzialność. Lech Wałęsa nie czytał scenariusza, ja nie odwiedziłem go w trakcie realizacji filmu, żeby mu zadać jakiekolwiek pytania. On nie był ani razu na planie naszego filmu" - zaznaczył.

Początkowo premierę filmu planowano na początek 2013 roku, jednak plany te zostały pokrzyżowane przez skutki tzw. afery Amber Gold. Firma była jednym z głównych prywatnych sponsorów projektu. W sierpniu 2012 roku ogłoszono decyzję producenta filmu o przekazaniu kwoty 3 mln złotych otrzymanych od Amber Gold do depozytu "z powodów moralnych", co spowodowało trudności z finansowaniem etapu postprodukcji. Premiera filmu była później jeszcze dwukrotnie przesuwana.



Ostatecznie światowa premiera filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei" odbyła się na 70. festiwalu filmowym w Wenecji w 2013 roku. Następnie zobaczyli go widzowie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Przedpremierowy pokaz z udziałem twórców odbył się 25 września w hali ocynowni ArcelorMittal Poland w Krakowie. Do kin w całej Polsce wszedł 4 października.

"Niech te obrazy przypomną, że są w dziejach naszego narodu chwile, w których potrafiliśmy być razem" - napisał Wajda w liście odczytanym podczas polskiej premiery. Udział w uroczystym pokazie w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej uniemożliwiły reżyserowi kłopoty zdrowotne. W liście Wajda nazwał Wałęsę polskim bohaterem. Zaznaczył, że w filmie ukazane zostały piękne chwile z polskiej historii i że on jako reżyser czuł się w obowiązku przenieść je na ekran.

"Wałęsa. Człowiek z nadziei" był polskim kandydatem do Oscara w kategorii obraz nieanglojęzyczny. Nie znalazł jednak uznania w oczach amerykańskiej Akademii Filmowej. Produkcję nominowano do pięciu Orłów, czyli nagród Polskiej Akademii Filmowej. Doceniono role Więckiewicza, Grochowskiej, scenografię, kostiumy i montaż, ale żadna z nominacji nie została zamieniona na statuetkę.