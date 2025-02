Po całym tygodniu pracy, dodatkowych obowiązków i funkcjonowaniu na najwyższych obrotach, czasami najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, to odpocząć na kanapie w zaciszu własnego domu przy dobrym filmie. Jeśli w ten walentynkowy piątek to właśnie ta opcja wydaje ci się idealnym sposobem na spędzenie Święta Zakochanych, to mamy dla ciebie kilka propozycji walentynkowych produkcji, które zostaną dziś wyemitowane w telewizji.

"Uwierz w ducha"

Jeśli jesteś wielkim romantykiem, to z pewnością zadowoli cię historia, która udowadnia, że miłość jest silniejsza od wszystkiego i ma moc przenikania między światami. "Uwierz w ducha" to kultowy film z Demi Moore i Patrickiem Swayze'im, który od ponad trzech dekad nie przestaje poruszać kolejnych pokoleń. Historia miłości silniejszej niż śmierć splata losy Molly (Demi Moore) i Sama (Patrick Swayze) w wyjątkowy sposób. Kiedy tragiczne wydarzenie rozdziela zakochanych, Sam wraca jako duch, by chronić ukochaną przed niebezpieczeństwem. Z pomocą ekscentrycznej medium Ody Mae Brown (nagrodzona Oscarem Whoopi Goldberg), próbuje przekazać Molly prawdę, która może ocalić jej życie.

"Uiwerz w ducha" w Film Cafe o 20:00.

"Krwawe Walentynki"

Jeśli wolisz dreszcze od romantycznych uniesień, to idealnie sprawdzi się w twoim przypadku seans "Krwawych Walentynek". To pełna napięcia historia, która pokazuje, że miłość może mieć mroczne oblicze. Fabuła podąża za Tomem, który wraca do rodzinnego miasteczka w rocznicę straszliwej tragedii, która w dzień Walentynek zabrała 22 osoby. Okazuje się, że w okolicy dalej dochodzi do tajemniczych wydarzeń i los sprawia, że Tom trafia w ich centrum, stając się głównym podejrzanym w sprawie. Jedynie jego dawna dziewczyna wierzy, że jest niewinny. Czy to duchy przeszłości mieszają w jego życiu, czy ktoś szuka zemsty? Krwawe zagadki, mroczne sekrety i walentynkowy klimat sprawiają, że ten film to idealna propozycja dla tych, którzy wolą dreszcze zamiast romansu.

"Krwawe Walentynki" w Stopklatce o 23:45.

"Wszyscy moi mężczyźni"

Jeśli jesteś na miłosnym zakręcie życiowym i obawiasz się, że na zmiany i nowe początki jest już za późno, koniecznie włącz komedię "Wszyscy moi mężczyźni", w której Reese Witherspoon przekonuje się, że zawsze jest dobry moment, by zawalczyć o własne szczęście. Główna bohaterka, Alice, postanawia zrobić sobie przerwę od życia uczuciowego i skupić się na własnym rozwoju. W końcu przed nią decyzja o tym, co dalej z jej małżeństwem. Los jednak ma wobec niej inne plany – w jej życiu nagle pojawia się trzech młodych mężczyzn, którzy wprowadzają do jej codzienności chaos, śmiech i odrobinę romantycznego zamieszania, a ona, ku swojemu zaskoczeniu, pozwala im zamieszkać pod swoim dachem. Czy Alice odnajdzie w tym wszystkim szczęście? Film pełen uroku, ciepła i błyskotliwego humoru, idealny na wieczór z odrobiną romantycznej nostalgii.

"Wszyscy moi mężczyźni" w TVP 2 o 22:45.

"Joe Black"

Jeśli nie zachęciła cię żadna z powyższych propozycji, to może czas na nieco bardziej filozoficzną odmianę historii o miłości. „Joe Black” to intrygująca opowieść o miłości, życiu i nieuchronności śmierci, która przybiera… ludzką postać. Gdy potężny biznesmen William Parrish (Anthony Hopkins) staje twarzą w twarz z własnym przeznaczeniem, dostaje niespodziewaną szansę na więcej czasu - pod jednym warunkiem. Musi stać się przewodnikiem dla enigmatycznego Joe Blacka (Brad Pitt), który pragnie poznać smak ludzkiego życia. Sprawy komplikują się, gdy Joe zakochuje się w pięknej córce Williama, Susan (Claire Forlani). Czy miłość pokona wszystko, nawet granice śmiertelności? Ten film to emocjonująca podróż przez najgłębsze zakamarki duszy i serca.

"Joe Black" w Paramount Network o 20:00.

"Saga Zmierzch: Zaćmienie"

Znajdzie się też również coś dla fanów nieco bardziej surrealistycznych historii z motywem wiecznego życia. W trzeciej odsłonie kultowej serii "Zmierzch" miłość, która przekracza granice świata ludzi i nieśmiertelnych, zostaje wystawiona na próbę, gdy mroczne siły zaczynają gromadzić się wokół Forks. Wybór serca staje się nie tylko sprawą uczuć, ale i przetrwania, a każdy krok w kierunku miłości może prowadzić na skraj niebezpieczeństwa. „Saga Zmierzch: Zaćmienie” to opowieść o namiętności, tajemnicy i cieniu, który zagraża wszystkim, co najdroższe. Propozycja w sam raz, jeśli szuka czegoś na granicy romansu, dramatu i thrillera.

"Saga Zmierzch: Zaćmienie" w TVN 7 o 22:45.

"Niedobrani"

Na koniec coś lekkiego i nieoczywistego. Seans, który udowadnia, że miłość można czasami znaleźć tam, gdzie nigdy by się jej nie szukało. "Niedobrani" to nietypowa komedia romantyczna, która łączy szalone poczucie humoru z ciepłą opowieścią o miłości, która nie zna granic. Ona - elegancka, ambitna i bliska spełnienia marzenia o prezydenturze. On - niezdarny dziennikarz z ironicznym poczuciem humoru i stylem, który woła o pomstę do nieba. Wbrew wszystkiemu ich ścieżki się krzyżują, a zderzenie tych dwóch światów prowadzi do serii przezabawnych i wzruszających sytuacji. Czy związek tak niedobranej pary ma szansę na sukces? Ten film udowadnia, że w miłości wszystko jest możliwe.

"Niedobrani" w Canal+ o 21:50.

