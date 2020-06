Walczy o smukłą sylwetkę. Będzie nową Adele?

Rebel Wilson postanowiła poddać się wizualnej metamorfozie. Gwiazda "Oszustek", której figura mocno odbiega od obowiązującego w show-biznesie kanonu piękna, podjęła walkę z nadwagą. A opiekujący się nią trener personalny wyjawił, jak wyglądają jej codzienne treningi.

Rebel Wilson chce schudnąć aż 75 kilogramów /Karwai Tang /Getty Images

Rebel Wilson to jedna z najbardziej znanych aktorek komediowych w Hollywood. Australijska gwiazda zasłynęła występami w entuzjastycznie przyjętych przez widzów produkcjach, takich jak "Pitch Perfect", "Jak to robią single" czy "Oszustki". Na przestrzeni lat dała się poznać jako pełna energii i optymizmu "dziewczyna z sąsiedztwa" z dużym dystansem do siebie. Mimo wyraźnej nadwagi, zdołała podbić Fabrykę Snów, dla wielu kobiet będąc inspiracją i potwierdzeniem tezy, że od atrakcyjnego wyglądu ważniejsze są talent i osobowość.



Sama aktorka najwyraźniej zapragnęła jednak zmiany, bo postanowiła ostro powalczyć o smukłą sylwetkę. Wraz z początkiem roku zrewolucjonizowała swój dotychczasowy styl życia, by pozbyć się nadprogramowych kilogramów.



"Rok 2020 będzie rokiem zdrowia" - napisała wówczas w mediach społecznościowych. I zapowiedziała, że ma zamiar schudnąć aż 75 kilogramów. Dziś widać już pierwsze efekty pracy Wilson, która coraz chętniej dzieli się z fanami rezultatami ćwiczeń i diety. Ci zaś nie kryją zachwytu, chwaląc aktorkę za determinację. "Zmotywowałaś mnie do powrotu na siłownię" - skomentowała zdjęcie Wilson jedna z użytkowniczek Instagrama. "Wspaniale wyglądasz. Jesteś moją inspiracją!" - wtórowała jej kolejna.

W komentarzach często padają porównania Rebel do Adele, którą długo wyróżniały rubensowskie kształty. Słynna wokalistka niedawno przeszła jednak metamorfozę i teraz chwali się szczupłą sylwetką. Gwiazda zainspirowała wiele kobiet do podjęcia podobnej walki. Teraz to samo robi Wilson. Jak wyjaśnia trener personalny gwiazdy, Jono Castano Acero, aktorka ćwiczy sześć razy w tygodniu, wykonując kombinację treningów interwałowych, siłowych i intensywnych sesji cardio. "Praca z nią jest przyjemnością, ma niesamowite poczucie humoru" - mówi w rozmowie z "E! Australia".

Acero zaznacza, że osoby, które pragną schudnąć, powinny jak najczęściej wykonywać trening interwałowy. Warto jednak urozmaicać swoją rutynę ćwiczeń. "Polecam łączyć intensywne treningi cardio z ćwiczeniami z obciążeniem. W ten sposób spalasz kalorie, pozbywasz się tkanki tłuszczowej i budujesz mięśnie" - tłumaczy trener.



I dodaje, że równie istotna jest dieta. "Deficyt kaloryczny jest niezbędny do tego, by osiągnąć wymarzone rezultaty. Pomyśl o tym w ten sposób: ćwiczysz zaledwie godzinę dziennie. Kluczowe jest to, co robisz przez pozostałe 23" - mówi.