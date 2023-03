John Wick był w Maroku już w trzeciej części filmu i wtedy zdjęcia faktycznie kręcono w tym kraju. Teraz jednak ekipa chciała pokazać inną scenerię. Twórców zainspirowały epickie krajobrazy Wadi Rum. Ta położona w Jordanii pustynia, która w 2011 roku została wpisana na listę UNESCO, jest od lat popularna wśród filmowców. Powstał tam kultowy obraz " Lawrence z Arabii " z 1962 roku, a także takie produkcje jak "Transformers: Zemsta upadłych" (2009), "Prometeusz" (2012), "Marsjanin" (2015), "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie" (2016).



Na twórcach filmu " John Wick 4 " miejsce to zrobiło ogromne wrażenie.

Oglądanie filmu na dużym ekranie kinowym lub w IMAX-ie nie zastąpi tego, co się czuje, kiedy stanie się na środku pustyni i zderzy z ogromną skalą tego, co można tam zobaczyć powiedział scenograf "Johna Wicka", Kevin Kavanaugh w rozmowie z "Conde Nast Traveller"

Wspomina on również, że do nakręcenia sekwencji konnego pościgu na pustyni, nie wystarczyły konie które ekipa zgromadziła na początku. Okazało się, że zwierzęta bardzo szybko męczyły się w tych trudnych warunkach naturalnych i nie były w stanie sprostać długim dniom zdjęciowym. Zwrócono się więc z prośbą do najstarszego syn króla Jordanii Abdullaha II, Husajna, o pożyczenie kilku koni, gdyż wiedziano, że ma całą stajnię. Następca tronu użyczył aż 20 rumaków.

Kavanaugh pamięta również, że w rzeczywistości ekipa wylądowała w Wadi Rum na sam koniec zdjęć do filmu, choć fabuła może sugerować coś odwrotnego i było to dla niej piękne ukoronowanie pracy nad czwartą częścią cyklu. A ten trafił do polskich kin 24 marca.

Pustynia Wadi Rum coraz popularniejsza wśród turystów

W Wadi Rum, której nazwa po arabsku oznacza "wysoką dolinę", można poczuć się jak na Marsie. A to za sprawą czerwonego piasku i skalnych formacji. Jedną z największych atrakcji tej pustyni jest skała Siedem Filarów Mądrości. Jej nazwa pochodzi od tytuł autobiograficznej powieść Thomasa Edwarda Lawrence’a z 1926 roku, która stała się kanwą filmu "Lawrence z Arabii". Ów brytyjski wojskowy działał na tym terenie w okresie antytureckiego powstania arabskiego w latach 1917-1918. Zwiedzić można ruiny rzekomego domu Lawrence’a. Turyści lubią się też fotografować na jednym z mostów skalnych.

Zdjęcie Pustynia Wadi Rum / Adam Pretty / Getty Images

Wycieczki do Wadi Rum często organizowane są z oddalonej o 60 km Akaby. To jedyny port morski Jordanii, a zarazem popularny nadmorski kurort. Wielu turystów kusi wizja nurkowania w wodach Morza Czerwonego. Globtroterzy, którzy chcą poznać Wadi Rum, najczęściej korzystają propozycji kilkugodzinnych lub całodniowych wypraw samochodem z napędem na cztery koła. Na obiad i nocleg mogą liczyć w obozie Beduinów. Wśród atrakcji, które oferuje pustynia, są też jazda na koniach arabskich i wielbłądach oraz wspinaczka skałkowa.